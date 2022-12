WHO đề nghị Trung Quốc cung cấp thêm thông tin về Covid-19

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ lo ngại tình hình Covid-19 ở Trung Quốc và kêu gọi nước này cung cấp thêm thông tin về ca nhiễm.

"Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) rất lo ngại về diễn biến tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc", ông Tedros nói trong cuộc họp báo hàng tuần hôm 21/12, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh cung cấp thông tin chi tiết về mức độ nghiêm trọng của bệnh, số ca nhập viện và ca điều trị đặc biệt.

WHO cũng bày tỏ sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để cải thiện cách nước này thu thập dữ liệu về các yếu tố quan trọng như ca nhập viện và tử vong.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc ngày 21/12. Ảnh: AFP.

Trung Quốc hiện ghi nhận 5.241 ca tử vong liên quan Covid-19 và không công bố ca tử vong mới trong số liệu Covid-19 mới nhất hôm 21/12.

Trong cuộc họp báo ngày 20/12, giáo sư Wang Guiqiang, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu Trung Quốc, thông báo Ủy ban Y tế Quốc gia nước này (NHC) đã thay đổi hướng dẫn về cách ghi nhận ca tử vong do Covid-19. Theo đó, chỉ những người nhiễm virus và qua đời do viêm phổi, suy hô hấp mới được phân loại là ca tử vong do Covid-19.

"Những người chết vì bệnh tim mạch hay mạch máu não và đau tim không được coi là ca tử vong do Covid-19", ông Wang nói.

Giám đốc khẩn cấp của WHO Mike Ryan cho biết tỷ lệ tiêm chủng ở Trung Quốc tăng mạnh gần đây, song vẫn còn phải chờ xem liệu nước này có phủ đủ vaccine trong những tuần tới để ngăn chặn làn sóng Omicron hay không.

Trung Quốc có 9 loại vaccine Covid-19 nội địa đã được cấp phép sử dụng, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, nhưng những loại này chưa được nâng cấp để đối phó biến chủng Omicron có khả năng lây nhiễm cao.

Trung Quốc từ ngày 7/12 áp dụng 10 biện pháp mới trong phòng chống dịch, như cho phép người không có triệu chứng và có triệu chứng nhẹ được cách ly tại nhà, tăng cường test nhanh thay xét nghiệm PCR, hủy quy định trình mã y tế tại đa số địa điểm công cộng.

Kể từ khi nới lỏng các biện pháp hạn chế, giới chức Trung Quốc công bố khoảng 2.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, nhưng NHC thừa nhận "không thể" theo dõi ca không triệu chứng và bỏ thống kê những trường hợp này. Việc bỏ xét nghiệm hàng loạt và giảm xét nghiệm bắt buộc cũng đồng nghĩa ít người được xét nghiệm hơn.

Giới chức Trung Quốc cảnh báo đợt bùng phát hiện tại sẽ đạt đỉnh vào mùa đông năm nay, tạo thành ba sóng lây nhiễm nối tiếp nhau trong khoảng ba tháng tới.

Huyền Lê (Theo Al Jazeera, Reuters)