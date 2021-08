WHO chỉ trích các nước tiêm mũi vaccine tăng cường

WHO lên án những nước giàu vội vàng tiêm mũi tăng cường vaccine Covid-19, trong khi nhiều nước đang thiếu vaccine.

"Chúng ta đang định phát thêm áo phao cho người đã có áo phao, trong khi để mặc những người khác chết đuối mà không có chiếc áo phao nào", giám đốc khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Mike Ryan hôm 18/8 bày tỏ.

WHO lên án những quốc gia giàu có đang vội vàng tiêm thêm mũi tăng cường trong khi hàng triệu người trên thế giới mới được tiêm một mũi. Trước khi Mỹ thông báo những người tiêm phòng sớm đủ điều kiện sẽ được phép tiêm liều tăng cường, các chuyên gia WHO khẳng định không đủ bằng chứng khoa học cho thấy cần tiêm liều tăng cường.

Nhân viên y tế tiêm vaccine Covid-19 cho một thiếu niên ở bệnh viện Narathiwat, tỉnh Narathiwat, Thái Lan, ngày 18/8. Ảnh: AFP.

Thế giới đã ghi nhận 209.854. 498 ca nhiễm nCoV và 4.401.620 ca tử vong, tăng lần lượt 508.421 và 8.111 ca so với một ngày trước, trong khi 188.070.630 người đã bình phục, theo trang thống kê thời gian thực Worldometers.

Mỹ, vùng dịch lớn nhất thế giới, báo cáo 37.938.618 ca nhiễm và 640.421 ca tử vong do nCoV, tăng 42.036 ca nhiễm và 331 ca tử vong so với một ngày trước đó.

Một quan chức Nhà Trắng hôm 18/8 cho biết Mỹ đang chuyển 1,2 triệu liều vaccine Pfizer tới Bờ Biển Ngà, nơi đang đối phó với sự gia tăng đột biến trên toàn lục địa số ca Covid-19. Lô hàng được quản lý qua Covax, chương trình phân phối vaccine do WHO và Liên minh vaccine Gavi hỗ trợ.

Tuy Bờ Biển Nga ghi nhận chưa đầy 400 ca tử vong do Covid-19, nhưng theo WHO, quốc gia Tây Phi này đang trải qua làn sóng lây nhiễm thứ ba trên toàn lục địa. Chưa tới 2% dân số châu Phi được tiêm chủng đủ hai mũi, một số nước phải hủy liều không được sử dụng do thiếu cơ sở hạ tầng y tế.

Pháp, vùng dịch thứ năm thế giới, ghi nhận 6.533.383 ca nhiễm và 112.976 ca tử vong, tăng lần lượt 28.405 và 112 ca so với một ngày trước. Những người từ chối tiêm vaccine ở Pháp đang trả hàng trăm euro mua thẻ y tế giả trên chợ đen trực tuyến, dịch vụ nở rộ từ khi chính phủ yêu cầu người dân xuất trình thẻ khi vào quán cà phê, tàu liên thành phố và những nơi công cộng khác.

Người dân phải xuất trình bằng chứng cho thấy họ đã tiêm chủng, xét nghiệm âm tính Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh để vào bảo tàng, rạp chiếu phim hoặc địa điểm thi đấu thể thao kể từ tháng 7. Yêu cầu này sau đó mở rộng sang nhà hàng, quán bar, bệnh viện và dịch vụ đường sắt hồi đầu tháng 8.

Anh, vùng dịch thứ sáu thế giới, ghi nhận 6.355.887 ca nhiễm tăng 33.904 ca so với một ngày trước. Đây là số ca mắc theo ngày cao nhất mà Anh ghi nhận kể từ 23/7, nhưng chiến dịch tiêm chủng thành công đã khiến số ca tử vong giảm mạnh so với hồi đầu năm.

Dữ liệu ngày 18/8 ghi nhận 131.260 ca tử vong, tăng 111 ca so với một ngày trước, nâng mức tăng trong 7 ngày lên gần 8%. Hồi giữa tháng 1, khi số ca nhiễm hàng ngày ở mức 30.000, thì số ca tử vong trong vòng 28 ngày sau khi phát hiện dương tính Covid-19 trung bình hơn 1.000 ca mỗi ngày.

Singapore, quốc gia được đánh giá là thành công trong kiểm soát Covid-19, ghi nhận 66.334 ca nhiễm và 46 ca tử vong, tăng lần lượt 53 và một so với hôm trước. Tòa án Singapore hôm 18/8 kết án 6 tuần tù giam với một công dân Anh, khi người này liên tục vi phạm quy định phòng chống Covid-19 bằng cách từ chối đeo khẩu trang nơi công cộng, cũng như gây phiền toái cho mọi người và đe dọa công chức.

Tổ chức Chữ thập Đỏ hôm 18/8 cảnh báo Đông Nam Á cần được giúp đỡ nhiều hơn để đảm bảo đủ vaccine Covid-19, trong bối cảnh khu vực này đang vật lộn để ngăn chặn số ca nhiễm mới và tử vong kỷ lục do biến chủng Delta.

"Sự gia tăng Covid-19 do biến chủng Delta lần này gây nhiều thiệt hại bi thảm cho các hộ gia đình khắp Đông Nam Á và nó còn lâu mới kết thúc", Alexander Matheou, giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương của Liên đoàn Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, nói.

Malaysia hôm 18/8 ghi nhận thêm 22.422 ca Covid-19, con số kỷ lục, đồng thời thông báo 312 ca tử vong, tăng kỷ lục ngày thứ hai liên tiếp. Indonesia báo cáo 1.128 ca tử vong, giảm so với mức tệ nhất là 2.000 ca cuối tháng trước, nhưng vẫn là con số tử vong theo ngày cao nhất thế giới.

Trong khi các quốc gia như Canada, Tây Ban Nha, Anh, đã tiêm chủng đầy đủ cho hơn 60% người dân, còn Mỹ đạt hơn 50%, thì các quốc gia Đông Nam Á đang tụt lại phía sau.

"Trước mắt, chúng ta cần các nước giàu nỗ lực nhiều hơn để chia sẻ khẩn cấp hàng triệu liều vaccine thừa với các nước Đông Nam Á", Matheou nói, nhấn mạnh các công ty vaccine và chính phủ cũng cần chia sẻ công nghệ và thúc đẩy sản xuất vaccine. "Những tuần tới rất quan trọng để mở rộng quy mô điều trị, xét nghiệm và tiêm chủng, ở mọi ngóc ngách của tất cả các quốc gia Đông Nam Á".

Hồng Hạnh (Theo Reuters/AFP)