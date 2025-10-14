WHO cảnh báo 3 loại siro ho nhiễm độc gây chết người

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa phát cảnh báo về 3 loại siro ho nhiễm độc sản xuất tại Ấn Độ, khuyến nghị các nước kiểm tra và báo cáo nếu phát hiện những sản phẩm này.

Theo cảnh báo ngày 13/10 của WHO, ba loại thuốc bị ảnh hưởng gồm Coldrif (của hãng Sresan Pharmaceutical), Respifresh TR (của Rednex Pharmaceuticals) và ReLife (của Shape Pharma). WHO nhận định những sản phẩm nhiễm độc này tiềm ẩn nguy cơ đáng kể, có thể gây bệnh nặng, thậm chí đe dọa tính mạng người dùng.

Trước đó, Tổ chức Kiểm soát Tiêu chuẩn Dược phẩm Trung ương Ấn Độ (CDSCO) thông báo với WHO những loại siro này được cho là có liên quan đến cái chết của ít nhất 19 trẻ dưới 5 tuổi tại thành phố Chhindwara, bang Madhya Pradesh, trong tháng qua. Các nạn nhân đều tử vong sau khi uống siro ho Coldrif do hãng Sresan sản xuất.

Phân tích cho thấy thuốc ho chứa chất độc diethylene glycol (DEG), một dung môi công nghiệp có độc tính cao, với hàm lượng cao hơn gần 500 lần so với mức cho phép. DEG là chất độc thường dùng trong sản phẩm công nghiệp như chất chống đông ôtô. Một số công ty dược phẩm sử dụng chất này để thay thế glycerin, một dung môi an toàn hơn trong siro, nhằm giảm chi phí sản xuất. Ngộ độc DEG có thể gây tổn thương thận cấp, co giật và tử vong.

Sau thời gian lẩn trốn, S. Ranganathan, chủ hãng dược Sresan, đã bị bắt. Hiện cơ quan y tế Ấn Độ khuyến cáo người dân không sử dụng thêm siro Respifresh và ReLife do các sản phẩm này cũng chứa hóa chất độc tương tự.

CDSCO khẳng định không có sản phẩm nhiễm độc nào trong số này được xuất khẩu khỏi Ấn Độ và không có bằng chứng về việc xuất khẩu trái phép. Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng xác nhận những loại siro ho độc hại này chưa được vận chuyển đến Mỹ. Bộ Y tế Việt Nam chưa đưa ra cảnh báo về vấn đề này.

Một người đàn ông giơ hai loại siro ho, Coldrif và Relife, liên quan đến cái chết của nhiều trẻ em ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, hôm 10/10. Ảnh: Reuters

Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về chất lượng dược phẩm tại Ấn Độ, quốc gia được mệnh danh là "công xưởng dược phẩm của thế giới". Chỉ trong năm 2023, siro ho sản xuất tại đây bị nghi liên quan đến cái chết của ít nhất 70 trẻ em ở Gambia và 18 trẻ ở Uzbekistan.

Theo thống kê của WHO, các vụ ngộ độc hàng loạt do DEG đã xảy ra ở hơn 15 quốc gia kể từ năm 1937, âm thầm cướp đi sinh mạng của hàng trăm trẻ em.

Bình Minh (Theo Reuters)