Chủ hãng dược Ấn Độ bị bắt sau cái chết của 19 trẻ em

Cảnh sát bắt giữ S. Ranganathan, chủ hãng dược Sresan, với cáo buộc sản xuất siro ho chứa chất độc công nghiệp khiến ít nhất 19 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong.

Reuters hôm 9/10 dẫn lời Giám đốc Cảnh sát thành phố Chhindwara, ông Ajay Pandey, cho biết S. Ranganathan bị bắt tại Chennai, bang Tamil Nadu, sau một thời gian lẩn trốn. Trước đó, cảnh sát treo thưởng 20.000 rupee (khoảng 6 triệu đồng) để truy tìm người này.

Cái chết của 19 trẻ em tại thành phố Chhindwara, bang Madhya Pradesh, trong tháng qua gây chấn động dư luận. Các nạn nhân đều tử vong sau khi uống siro ho Coldrif do Sresan sản xuất.

Bộ Y tế Ấn Độ xác nhận các mẫu siro Coldrif chứa diethylene glycol (DEG), một dung môi công nghiệp độc tính cao, hàm lượng lên tới 46-48%, vượt xa giới hạn cho phép 0,1%. Chính quyền đã cấm lưu hành sản phẩm này từ ngày 2/10.

DEG là chất độc thường dùng trong sản phẩm công nghiệp như chất chống đông ô tô. Một số công ty dược phẩm dùng chất này để thay thế glycerin, một dung môi an toàn hơn trong siro, nhằm giảm chi phí sản xuất. Ngộ độc DEG có thể gây tổn thương thận cấp, co giật và tử vong.

S. Ranganathan, chủ hãng Dược phẩm Sresan liên quan đến hàng chục cái chết của trẻ em sau khi uống siro ho. Ảnh: Yonhap News

Quá trình điều tra tại nhà máy của Sresan ở Kanchipuram, bang Tamil Nadu, còn phát hiện nhiều thùng chứa DEG chưa đăng ký và điều kiện sản xuất mất vệ sinh. Nhà chức trách đã tịch thu các tài liệu liên quan và cho biết chính quyền bang sẽ khởi tố hình sự công ty Sresan. Ngoài Madhya Pradesh, siro Coldrif còn được phân phối tới các bang Odisha và Puducherry.

Vụ việc một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo về chất lượng dược phẩm tại Ấn Độ, quốc gia được mệnh danh là "công xưởng dược phẩm của thế giới". Chỉ trong năm 2023, siro ho sản xuất tại đây bị nghi liên quan đến cái chết của ít nhất 70 trẻ em ở Gambia và 18 trẻ ở Uzbekistan.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 8/10 chỉ ra "lỗ hổng quy định" trong việc kiểm tra các loại thuốc siro bán tại thị trường nội địa Ấn Độ. WHO bày tỏ quan ngại sâu sắc và kêu gọi thận trọng, "vì có khả năng một số lô siro nhiễm độc đã được xuất khẩu không chính thức". Theo thống kê của WHO, các vụ ngộ độc hàng loạt do DEG đã xảy ra ở hơn 15 quốc gia kể từ năm 1937, âm thầm cướp đi sinh mạng của hàng trăm trẻ em. Nhiều nhà hoạt động tin rằng con số thực tế còn cao hơn do nhiều ca tử vong ở vùng nông thôn không được báo cáo hoặc chẩn đoán chính xác.

Loại siro chứa chất độc công nghiệp. Ảnh: Newsonair.gov

Sau vụ việc, cơ quan y tế Ấn Độ cũng khuyến cáo người dân không sử dụng siro Respifresh và RELIFE do hai công ty khác sản xuất, vì các sản phẩm này cũng chứa hóa chất độc tương tự.

Bình Minh (Theo Reuters, NDTV, Times of India, DW)