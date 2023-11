Bốn thành viên nhóm nhạc Westlife rời TP HCM sau hai concert, đăng ảnh đi bus, khoảnh khắc fan chào đón hai bên đường.

Tối 23/11, các thành viên Mark Feehily, Nicky Byrne đăng trên trang cá nhân ảnh nhóm ngồi phía sau một phương tiện giao thông. Mark Feehily ghi kèm lời bài hát thiếu nhi "The wheels on the bus go round and round" (bánh xe bus quay tròn quay tròn). Mark Feehily đùa: "Mấy anh chàng nghịch ngợm ngồi phía cuối xe bus", trong khi Kian Egan viết: "Hẳn là rắc rối từ đó mà ra".

Westlife trên xe bus ở TP HCM Westlife trên đường tới sân bay. Ảnh: Instagram/Mark Feehily

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, bức ảnh bốn ca sĩ thu hút bình luận của nhiều khán giả, các fan viết: "Những người chung chuyến xe thật là may mắn", "Vẫn còn lâng lâng vì show, làm sao tống hình ảnh các anh khỏi não bây giờ".

Thành viên Kian Egan đăng các khoảnh khắc khi ở Việt Nam, cảm ơn sự cổ vũ của khán giả trong hai show diễn. Anh cảm động khi nhiều khán giả nói Westlife biến giấc mơ của họ thành sự thật.

Westlife ngồi xe bus rời TP HCM Khán giả chờ trên đường Đào Duy Từ để tạm biệt Westlife, sau concert tối 22/11. Video: Instagram/Kian Egan

Nicky Byrne cũng đăng video khán giả cổ vũ show, cho biết họ đã có hai chương trình tuyệt vời ở Việt Nam, hứa hẹn quay lại biểu diễn. Trước đó, ở concert thứ hai, Nicky Byrne nói: "Tôi nghĩ Việt Nam và Ireland có mối dây liên hệ đặc biệt, đây không phải lần cuối Westlife đến Việt Nam".

Nhóm đã đến Ấn Độ, chuẩn bị diễn ba đêm tại ba địa điểm khác nhau, từ ngày 24 đến 26/11. Trong tháng 11, họ lưu diễn ở Hàng Châu (Trung Quốc đại lục), Macau, Đài Loan.

So với các show trước đó ở châu Á, concert Westlife tại TP HCM không khác biệt nhiều về số lượng bài hát, thời gian trình diễn, thiết kế sân khấu. Điểm nhấn khác biệt là các màn giao lưu của nhóm với khán giả. Hôm 22/11, Westlife mời một fan nữ sắp kết hôn lên sân khấu, khiêu vũ với cô và tặng đôi uyên ương bài Nothing's Gonna Change My Love For You.

Westlife trêu khán giả 'xem ké' show ở ban công Westlife tặng cô gái tên Nhi bài "Nothing's Gonna Change My Love For You", dưới khán đài, một chàng trai cầu hôn bạn gái. Video: Heather

Khi Westlife hát bài này, dưới khán đài, một chàng trai cầu hôn bạn gái. Tiết mục tăng sự lãng mạn, ngọt ngào và ấm áp cho show diễn. Trước đó, ở đêm diễn đầu tiên, một chàng trai cũng cầu hôn người yêu, khi Westlife hát My Love ở phần cuối chương trình.

Cô gái được cầu hôn ở concert Westlife Cô gái nhận nhẫn cầu hôn từ bạn trai, ở show Westlife tối 21/11. Video: Luong Giap

Westlife là một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới thập niên 1990-2000, gồm năm thành viên: Brian McFadden, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne và Shane Filan. Đến năm 2004, Brian McFadden tách nhóm.

Tên tuổi của nhóm gắn với những ca khúc nằm lòng của thế hệ 8X, 9X đời đầu như My Love, You Raise Me Up, Seasons in the Sun... Westlife bán được hơn 50 triệu album tại hơn 40 nước, trong đó khoảng 12 triệu album tiêu thụ tại Anh. Nhóm có 14 đĩa đơn đứng đầu các bảng xếp hạng tại Anh. Những năm gần đây, sau nhiều biến cố trong cuộc sống, bốn thành viên Shane Filan, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne tập trung đi lưu diễn, ra ca khúc mới.

Nghinh Xuân