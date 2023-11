Westlife hát tình ca tặng fan nữ sắp cưới

TP HCMNhóm Westlife mời khán giả lên sân khấu, hát tặng ca khúc "Nothing's Gonna Change My Love For You" khi biết cô sắp kết hôn, tại concert tối 22/11.

Video: Heather

Đêm nhạc thứ hai của Westlife diễn ra ở Sân vận động Thống Nhất, nửa cuối chương trình, nhóm giao lưu khán giả nhiều hơn. Nicky Byrne làm fan bất ngờ với các màn tương tác.

Trước khi hát Nothing's Gonna Change My Love For You, anh trò chuyện cùng khán giả tên Nhi. Khi biết cô sắp cưới, anh hỏi tên bạn trai của cô, đồng thời đề nghị gọi video để gặp chàng trai nhưng không thể kết nối. Ca sĩ bèn để điện thoại của khán giả vào túi quần anh, mời cô lên sân khấu và hát tặng ca khúc về tình yêu. Các thành viên trong nhóm cầm tay, nhảy cùng cô gái. Tới cuối bài hát, Nicky Byrne mới trả điện thoại cho nữ khán giả.

Nicky còn khiến đám đông phấn khích vì khiếu hài hước. Phát hiện nhiều người cổ vũ đêm nhạc từ ban công vài căn nhà quanh sân vận động, anh nói: "Tôi nghĩ họ đã trả tiền để lên tòa nhà đó, chắc vé lên đó đắt hơn vé hàng ghế đầu ở đây".

Westlife trêu những người ở ban công, họ cũng reo hò đáp lại ban nhạc.

Khán giả cười vang, Nicky Byrne ra hiệu mọi người yên lặng để anh nói với ra ngoài khuôn khổ sân vận động: "Các bạn ở tòa nhà kia ơi, các bạn có thể hô 'Westlife, Westlife' được không? Tôi muốn nói là, chào mừng các bạn đến show hôm nay".

Bên cạnh sự hài hước, Nicky Byrne tạo những phút trầm, khi kéo khán giả cùng hoài niệm về 25 năm trưởng thành của nhóm và của fan. Ca sĩ nói: "Ở đây, có người đã kết hôn, có người đã ly hôn, thậm chí mất đi người thân yêu. Hơn 20 năm là quãng thời gian rất dài, vì thế, hôm nay hãy nhớ về những điều đặc biệt đó và mang về những điều đặc biệt khác".

Ca sĩ cảm nhận Việt Nam và Ireland có mối dây liên hệ đặc biệt, anh nghĩ, đây không phải lần cuối Westlife đến Việt Nam.

Concert gồm những ca khúc về tình yêu, tình bạn, tình cảm gia đình, như Uptown Girl, Fool Again, Swear It Again, If I Let You Go, I Lay My Love On You, Nothing's Gonna Change My Love For You, Season In The Sun, Mamma Mia, Money Money Money, I Have a Dream, Dancing Queen, Waterloo... Theo ban tổ chức, đêm nhạc có sự tham gia của khoảng 15.000 khán giả. Lượng người tham dự đông hơn buổi đầu, vì thế không khí chương trình cũng náo nhiệt hơn. Fan hát, nhảy theo Westlife từ đầu đến cuối chương trình.

Khán giả Đào Anh, 28 tuổi, cho biết âm nhạc và những màn tương tác giữa ca sĩ và khán giả tạo sự gắn kết, làm thổn thức trái tim, sưởi ấm người nghe. Cô có thể quay sang ôm một người xa lạ, vì cả hai có thể hát những bài giống nhau, cùng vui, cùng buồn vì những điều đã qua.

BTC dỡ bỏ lều song tầm nhìn của một bộ phận khán giả vẫn bị ảnh hưởng vì giàn giáo. Ảnh: Heather

Phần lớn khán giả vui xen lẫn xúc động về đêm nhạc thứ hai. Tuy nhiên, chương trình để lại hụt hẫng với một bộ phận người xem, khi ban tổ chức không giải quyết được tình trạng khán giả ở khu khán đài 3 (Cat 3) bị che khuất tầm nhìn. Ở concert thứ hai, ban tổ chức đã dọn lều đi nhưng vẫn có hàng trăm người bị che bởi giàn giáo. Một số khác ngồi ở vị trí chỉ có thể thấy bên hông sân khấu, không nhìn được ca sĩ.

Việt Nam là một trong tám điểm dừng chân của Westlife tại châu Á, ở tour The Wild Dreams. Trước concert ở TP HCM, nhóm liên tiếp trình diễn ở Đài Loan, Hàng Châu (Trung Quốc đại lục), Macau.

