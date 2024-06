Westlife - 'gừng càng già càng cay'

Hà NộiNhiều khán giả nói bất ngờ khi thành viên Westlife, đều ở tuổi ngoài 40, hát, nhảy sung như thời đôi mươi ở concert, tối 4/6.

Trong khi nhiều ban nhạc nam nổi tiếng một thời được nhận xét xuống phong độ, các tiết mục của Westlife vẫn khiến khán giả thỏa mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn. Ở tuổi 45, giọng ca chính Shane Filan được fan khen "càng hát càng ngọt". Nhóm đầu tư trang phục, thay đồ sau khoảng ba đến bốn bài. Khi hát Beautiful In White, họ diện vest và đeo nơ, tái hiện hình ảnh chú rể, khiến fan nữ liên tục reo hò: "Đẹp trai quá".

Nhóm hát 27 ca khúc, từ sâu lắng, trữ tình đến sôi động. Dù không biểu diễn cùng ban nhạc sống và thiếu thành viên Mark Feehily, họ vẫn dễ dàng khuấy động không khí, thăng hoa qua nhiều bản phối đậm chất điện tử. So với concert The Wild Dreams ở TP HCM năm ngoái, nhóm hát thêm bảy bài, chất nhạc "bùng cháy" hơn.

Westlife hát 'Beautiful In White' Westlife hát "Beautiful In White". Video: Hà Thu

Khán giả của nhóm vẫn chủ yếu thuộc thế hệ 8x, 9x, nghe nhạc của Westlife từ thời tuổi teen. Khi giai điệu I Lay My Love On You, Flying Without Wings, More Than Words vang lên, khoảng 8.000 người đồng loạt hát theo. Nửa sau chương trình, nhóm đẩy không khí lên cao trào qua các bài hát như Uptown Girl, Bob Bob Baby. Vốn là boyband có nhiều bản cover nổi tiếng, dịp này, Westlife thể hiện sở trường khi hát lại We Will Rock You, We Are The Champions của Queen. Khán giả đứng dậy, vỗ tay theo nhịp, hát cùng nhóm.

Kian Egan, Shane Filan, Nicky Byrne (từ trái sang) trong concert tối 4/6. Ảnh: Giang Huy

Sau ba lần biểu diễn ở Việt Nam, họ cởi mở trò chuyện, giao lưu nhiều, chiều fan hơn. Nicky Byrne ghi điểm ở các phần dẫn dắt, chọc cười khán giả. Anh dành thời gian đọc chữ trên các banner khán giả mang đến, cười khi có fan viết: "Nicky, em thích anh nhưng yêu Brian". Anh mời fan nữ tên Hoa, 40 tuổi, lên sân khấu, ôm cô sau khi đọc được chữ: "I've been waiting for 25 years to get a hug from you Westlife" (Em đã chờ 25 năm để có được cái ôm từ các anh, Westlife).

Khi hát Seasons In The Sun, họ đổi lời từ "Goodbye, Papa, please pray for me" thành "Goodbye, Hanoi, please pray for me". Khoảnh khắc xúc động nhất nằm ở phần kết show, khi 8.000 khán giả cùng nhóm ngân nga My Love - bài hát được ví như "thánh ca" của cộng đồng fan Westlife. Họ nâng cao lá cờ Việt Nam và Ireland, thể hiện sự trân trọng với người hâm mộ.

Westlife hát 'My Love' Westlife hát "My Love". Video: Hà Thu

Fan Việt hạnh phúc vì đắm chìm trong những giai điệu của một thời mộng mơ. Đa số người xem đi theo cặp hoặc nhóm đông, hết mình cổ vũ thần tượng. Toàn bộ khán giả ở Cung thể thao Điền Kinh được sắp xếp ghế ngồi nhưng sau một phần hai show, họ đều đứng dậy hát, reo hò. Vì thế, không khí concert sôi động hệt như các buổi hòa nhạc ngoài trời.

Ngọc Minh, 31 tuổi, quê Bắc Ninh, hạnh phúc vì ngồi khu trên cùng, ngắm thần tượng ở khoảng cách gần. Cô nhớ kỷ niệm khi học cấp hai, muốn học hát theo nhóm nhạc nhưng không có lời bài hát, phải ra quán internet chép lại. Cô đi xem concert cùng bạn trai, cũng là fan của Westlife. Cả hai cho biết đã tạo danh sách gồm nhiều bài hát của nhóm để phát trong đám cưới sau này.

Một góc khán giả trong đêm nhạc. Ảnh: Giang Huy

Thùy An, 32 tuổi, và chồng quen nhau từ thời cấp ba, khi tham dự một sự kiện họp fan Westlife ở Hà Nội. Họ từng đi một số nơi như Đài Loan, Macao xem concert nhóm. "Khi thấy các anh xuất hiện ở quê nhà, nói tiếng Việt, cầm cờ Việt Nam, cảm giác rất khác biệt và xúc động", Thùy An nói.

Là người từng xem buổi diễn của Westlife ở TP HCM, Mỹ Anh, 28 tuổi, quê Phú Thọ, cho biết concert lần này có chỗ ngồi, tầm nhìn đẹp hơn, nhưng hệ thống âm thanh không "đã" bằng show trước. Tuy nhiên, vì tình yêu với nhóm, cô nói: "Chỉ cần các anh bước ra và cất tiếng hát, tim tôi như mềm lại".

Nhóm tiếp tục diễn đêm thứ hai ở Hà Nội vào ngày 5/6, sau đó mang The Hits Tour đến Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia. Dịp này, vì lý do sức khỏe, Mark Feehily không thể tham gia, chỉ có ba thành viên Shane Filan, Nicky Byrne và Kian Egan đi tour.

Westlife đến Việt Nam lần đầu năm 2011 với Gravity Tour, tổ chức ở Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Sau đó, thủ lĩnh của nhóm, Shane Filan, từng trở lại hát năm 2014 và 2017. Năm ngoái, hai đêm concert của họ vào tháng 11 ở TP HCM hút tổng cộng 30.000 người.

Westlife là một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thế giới thập niên 1990-2000, gồm năm thành viên: Brian McFadden, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne và Shane Filan. Đến năm 2004, Brian McFadden tách nhóm.

Họ gắn với những ca khúc nằm lòng của thế hệ 8X, 9X đời đầu, bán được hơn 50 triệu album tại hơn 40 nước. Nhóm có 14 đĩa đơn đứng đầu các bảng xếp hạng tại Anh. Những năm gần đây, sau nhiều biến cố trong cuộc sống, bốn thành viên hiện tại tập trung đi lưu diễn, ra ca khúc mới.

Hà Thu