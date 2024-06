Westlife chiều fan

Hà NộiWestlife nói tiếng Việt, hô vang "Tôi yêu Việt Nam" và mời fan nữ lên sân khấu giao lưu, cùng hát "Safe", ở concert tối 4/6.

Westlife giao lưu cùng fan nữ 40 tuổi Westlife giao lưu với khán giả trên sân khấu concert. Video: Hà Thu

Khi đang giao lưu, thành viên Nicky Byrne chú ý giữa đám đông có khán giả nữ giơ cao banner dòng chữ: "I've been wait for 25 years to get a hug from you Westlife" (Em đã chờ 25 năm để có được cái ôm từ các anh Westlife). Byrne mời cô lên sân khấu trò chuyện.

Khán giả giới thiệu mình tên Hoa, nói các ca sĩ có thể gọi cô là "Flower", nghĩa tên của cô trong tiếng Anh. Cô cho biết thần tượng Westlife từ năm 15 tuổi đến nay, bài hát đầu tiên cô nghe là If I Let You Go. Nghe vậy, Shane Filan bắt nhịp hát ca khúc. Sau cùng, họ hòa giọng bản Safe trong tiếng reo hò của các fan bên dưới.

Westlife hát 'Safe' cùng khán giả Westlife hát "Safe" cùng khán giả tên Hoa. Video: Hà Thu

Westlife lấy điện thoại quay cảnh khán giả cổ vũ nhiệt tình. Họ tích cực giao lưu với người xem khi nói nhiều câu tiếng Việt đơn giản như "giơ tay lên", "hạ tay xuống", "xin chào", "tôi yêu bạn", "tôi yêu Hà Nội", "tôi yêu Việt Nam", khuấy động không khí.

Ca sĩ Nicky còn khiến người xem bật cười vì khiếu hài hước khi trêu fan: "Chúng tôi ở Ireland, thời tiết rất nóng, còn Việt Nam thì lạnh", thực tế trời Hà Nội là 33 độ C.

"Kỷ niệm đáng nhớ nhất của tôi năm ngoái là nhiều người xem show từ ban công của các căn nhà quanh sân vận động. Họ không phải trả tiền vé", anh đùa thêm. Ca sĩ còn đọc to một câu trên banner của khán giả: "Nicky, em thích anh nhưng em yêu Shane".

Kian Egan, Shane Filan, Nicky Byrne (từ trái sang) trong concert tối 4/6. Ảnh: Giang Huy

Westlife cảm ơn các khán giả đã xem concert ở TP HCM năm ngoái, nay tiếp tục có mặt ở Hà Nội. Họ chào người hâm mộ bằng cách hát đoạn "Ole, Ole Ole Ole, Ole, Ole" quen thuộc. Đoạn nhạc nằm trong bài Put 'em Under Pressure - bài hát chính thức của đội tuyển bóng đá Ireland tại World Cup Italy 1990. Cuối show, các ca sĩ vẫy lá cờ Việt Nam và Ireland, khiến nhiều khán giả Việt xúc động, liên tục vỗ tay cổ vũ nhóm.

Concert nằm trong chuyến lưu diễn mới của nhóm, mang tên The Hits Tour. Vì lý do sức khỏe, Mark Feehily không thể tham gia, chỉ có ba thành viên Shane Filan, Nicky Byrne và Kian Egan dịp này. So với tour The Wild Dreams năm ngoái, họ hát thêm bảy ca khúc, với các bản phối mới, sôi động hơn. Nhóm tiếp tục diễn đêm thứ hai ở Hà Nội vào ngày 5/6, sau đó mang The Hits Tour đến Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia.

Nhóm vẫn trình diễn các nhạc phẩm quen thuộc làm nên tên tuổi họ như Uptown Girl, Fool Again, Swear It Again, If I Let You Go, I Lay My Love On You, Nothing's Gonna Change My Love For You, Season In The Sun, My Love. Họ hát thêm hai bản cover của Queen là We Will Rock You và We Are The Champions.

Theo ban tổ chức, đêm nhạc hút khoảng 8.000 khán giả, bằng một nửa concert ở TP HCM. Các fan liên tục hát theo, cổ vũ nhóm từ đầu đến cuối chương trình. Dù tất cả được xếp ghế ngồi nhưng đến giữa show, khán giả đều đứng dậy, hòa chung không khí âm nhạc. Anh Thư, 32 tuổi, hạnh phúc khi cùng bạn trai đến concert. Khán giả cho biết thích cách Westlife cố gắng học nói tiếng Việt, giao lưu cùng người hâm mộ, tạo cảm giác gần gũi.

Westlife đến Việt Nam lần đầu năm 2011 với Gravity Tour, tổ chức ở Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Sau đó, thủ lĩnh của nhóm, Shane Filan, từng trở lại hát năm 2014 và 2017. Năm ngoái, hai đêm concert của họ vào tháng 11 ở TP HCM hút tổng cộng 30.000 người.

Westlife là một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thế giới thập niên 1990-2000, gồm năm thành viên: Brian McFadden, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne và Shane Filan. Đến năm 2004, Brian McFadden tách nhóm.

Tên tuổi của nhóm gắn với những ca khúc nằm lòng của thế hệ 8X, 9X đời đầu nhưMy Love, You Raise Me Up, Seasons in the Sun. Westlife bán được hơn 50 triệu album tại hơn 40 nước, trong đó khoảng 12 triệu album tiêu thụ tại Anh. Nhóm có 14 đĩa đơn đứng đầu các bảng xếp hạng tại Anh. Những năm gần đây, sau nhiều biến cố trong cuộc sống, bốn thành viên hiện tại tập trung đi lưu diễn, ra ca khúc mới.

Hà Thu