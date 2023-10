Westlife diễn thêm một đêm tại TP HCM

Westlife là một trong những nhóm nhạc nam nổi tiếng nhất thế giới thập niên 1990-2000, gồm năm thành viên: Brian McFadden, Mark Feehily, Kian Egan, Nicky Byrne và Shane Filan. Đến năm 2004, Bryan McFadden tách nhóm. Họ ghi dấu với "My love", "You raise me up", "Seasons in the sun'. Westlife bán hơn 50 triệu album tại 40 nước, trong đó khoảng 12 triệu album tiêu thụ tại Anh, với 14 đĩa đơn đứng đầu các bảng xếp hạng nước này. Ảnh: Fanpage Westlife