Wenger: 'World Cup không giảm chất lượng vì 48 đội'

Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA Arsene Wenger khẳng định việc mở rộng World Cup lên 48 đội từ năm 2026 là phù hợp, và bác bỏ lo ngại giải đấu sẽ bị loãng chất lượng.

FIFA sẽ lần đầu tổ chức World Cup với 48 đội ở kỳ 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, tăng mạnh so với 32 đội như bảy kỳ gần nhất. Quyết định này từng gây lo ngại về sự cồng kềnh và khả năng giảm tính cạnh tranh, nhưng Wenger cho rằng mở rộng là điều đúng đắn.

Giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA, Arsene Wenger phát biểu trước lễ bốc thăm World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Phát biểu tại một tọa đàm trước lễ bốc thăm World Cup ở Trung tâm Kennedy, cựu HLV của Arsenal nói: "Tôi tin rằng 48 đội là con số hợp lý. FIFA có 211 thành viên, nghĩa là chỉ dưới 25% được góp mặt. Vẫn còn 75% đội tuyển không có vé dự World Cup".

Về lo ngại chất lượng giảm, Wenger dẫn chứng U17 World Cup vừa diễn ra với 48 đội mà vẫn đảm bảo tính cạnh tranh. "Để vào được vòng chung kết, các đội phải vượt qua đối thủ tại khu vực, và đó đã là minh chứng cho chất lượng", ông nói. "Không ai đến đây tình cờ. Họ giành suất bằng thực lực".

Cựu HLV người Pháp cũng cho rằng những bài học từ Club World Cup tại Mỹ hồi hè 2025 giúp FIFA tự tin hơn trong việc đảm bảo chất lượng mặt sân và điều kiện thi đấu, nhất là khi nhiều trận sẽ diễn ra trong thời tiết trên 32 độ. "Chúng tôi tin mặt sân sẽ đạt chuẩn khi được bảo dưỡng, không tổ chức trận nào trong hai tháng trước giải", ông nói.

Khác với thông lệ, lịch thi đấu và địa điểm cụ thể của World Cup 2026 sẽ được FIFA công bố riêng vào hôm sau, thay vì cùng ngày bốc thăm bảng. Đánh giá về cơ hội vô địch, Wenger nhận định Anh và Pháp là những ứng viên.

Tuyển Tây Ban Nha mừng chức vô địch Euro 2024. Ảnh: Reuters

Trước lễ bốc thăm tại Washington D.C. vào tối 5/12, truyền thông Tây Ban Nha đã thực hiện hơn 50 mô phỏng để đánh giá các kịch bản mà đội nhà có thể đối mặt. Là đội đứng đầu bảng xếp hạng FIFA, Tây Ban Nha được xếp vào nhóm hạt giống và có thể rơi vào "bảng tử thần" hoặc ngược lại, nhận những đối thủ dễ chịu.

Kết quả mô phỏng cho thấy Uruguay (nhóm 2) và Haiti (nhóm 4) là hai đối thủ xuất hiện nhiều nhất cùng bảng với Tây Ban Nha. Uruguay dưới thời Marcelo Bielsa được đánh giá là thách thức lớn, trong khi Haiti bị xem là một trong những đội yếu nhất giải. Ở nhóm 3, Arab Saudi là cái tên mà thầy trò HLV Luis de la Fuente thường xuyên gặp trong các mô phỏng. Theo đó, bảng gồm Tây Ban Nha, Uruguay, Arab Saudi, Haiti được đánh giá có độ khó trung bình - thấp.

Tuy nhiên, đó chưa phải viễn cảnh tệ nhất. Một bảng đấu khó khăn thực sự có thể đưa Tây Ban Nha chạm trán Croatia, Morocco hoặc Colombia từ nhóm 2. Nếu bốc phải Croatia, nguy cơ tiếp tục đối đầu các đội giàu thể lực như Na Uy - với những ngôi sao như Erling Haaland, Martin Odegaard, Paraguay hoặc Bờ Biển Ngà ở nhóm 3 là rất rõ ràng.

"Bóng ma" lớn nhất có thể đến từ nhóm 4, nơi các đội mạnh như Italy hoặc Thổ Nhĩ Kỳ đang chờ vé vớt. Kịch bản Tây Ban Nha chung "bảng tử thần" với Morocco, Paraguay và Italy/Thổ Nhĩ Kỳ. Tương tự, bảng gồm Colombia, Na Uy và Ghana cũng được đánh giá nặng.

Ngược lại, bảng đấu dễ thở như Australia, Nam Phi, Haiti hoặc Curacao sẽ giúp Tây Ban Nha nhẹ gánh hơn nhiều trong hành trình tại World Cup 2026, nơi đội vô địch cần chơi tới tám trận thay vì bảy như trước.

Hồng Duy (theo ESPN, AS)