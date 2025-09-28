Welbeck giúp Brighton nhấn chìm Chelsea

Cựu tiền đạo Man Utd, Danny Welbeck lập cú đúp, giúp Brighton thắng chủ nhà Chelsea 3-1 ở vòng 6 Ngoại hạng Anh.

Sân Stamford Bridge chìm trong tiếng huýt sáo la ó từ khán giả nhà, khi tiền đạo 34 tuổi Welbeck ghi bàn ấn định tỷ số ở phút bù hiệp hai. Tiền đạo 34 tuổi không chỉ gỡ hòa cho Brighton, còn trực tiếp khép lại một ngày tệ hại với Chelsea và HLV Enzo Maresca. Nhờ chơi hơn người trong hiệp hai, đội khách vùng lên mạnh mẽ, và chính Welbeck là nguồn cảm hứng cho cuộc lội ngược dòng này.

Danny Welbeck cởi áo mừng bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 cho Brighton trước Chelsea, trên sân Stamford Bridge, thành phố London, Vương quốc Anh, vòng 6 Ngoại hạng Anh ngày 27/9/2025. Ảnh: Reuters

Chelsea nhập cuộc chủ động, sớm tạo áp lực về phía khung thành thủ môn Bart Verbruggen. Phút 24, hậu vệ Reece James thoát xuống bên phải rồi tạt bóng khẽ chạm Kaoru Mitoma, đổi hướng vừa đủ để Enzo Fernandez băng vào đánh đầu cận thành mở tỷ số.

Tuy nhiên, bước ngoặt xảy ra ngay đầu hiệp hai. Trung vệ Trevoh Chalobah, trong một tình huống xử lý lóng ngóng, phạm lỗi với Diego Gomez khi tiền đạo Brighton băng xuống đối mặt thủ môn. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Simon Hooper rút thẻ đỏ trực tiếp, đuổi Chalobah khỏi sân. Chelsea trải qua trận thứ hai liên tiếp có cầu thủ bị truất quyền thi đấu ở Ngoại hạng Anh, sau khi mất thủ môn Robert Sanchez ở trận thua Man Utd.

Trong thế hơn người, HLV Fabian Hurzeler tung Welbeck vào sân ở phút 67 thay Mitoma và lập tức phát huy hiệu quả. Phút 77, Yankuba Minteh đi bóng tốc độ bên cánh trái, vặn sườn Malo Gusto rồi tạt bóng chuẩn xác để Welbeck đánh đầu hạ Robert Sanchez, gỡ hòa 1-1. Sanchez đã thụ án treo giò ở trận thắng Lincoln City ở Cup Liên đoàn Anh hồi giữa tuần.

Chưa dừng ở đó, phút 89, tiền vệ Maxim De Cuyper đánh đầu cận thành nâng tỷ số lên 2-1 sau pha phối hợp giữa các cầu thủ dự bị của Brighton. CĐV chủ nhà la ó khi thấy Maresca thay tiền đạo Pedro Neto bằng tiền vệ phòng ngự Romeo Lavia, vì quyết định bị xem là quá thận trọng. Bởi ở vòng trước, ông cũng sớm rút loạt cầu thủ tấn công khi Chelsea phải chơi thiếu người.

Tình huống Maxim De Cuyper đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Brighton. Ảnh: Reuters

Brighton không được hưởng quả phạt đền gây tranh cãi ở phút 87, khi Gusto vào bóng cao chân với Minteh, nhưng điều đó không quá quan trọng. Phút bù thứ năm, Welbeck thoát xuống cứa lòng qua đầu Sanchez, ấn định thắng lợi 3-1, từ sai lầm của trung vệ 19 tuổi Josh Acheampong.

Đây là trận thua thứ hai liên tiếp của Chelsea ở Ngoại hạng Anh. Tính từ sau loạt trận quốc tế, họ chỉ giành được một điểm. Hàng thủ vốn đã khủng hoảng vì chấn thương lại mất thêm Chalobah vì treo giò, trong khi Cole Palmer chưa thể trở lại. Sức ép đang đè nặng lên HLV Maresca ngay trước chuỗi trận gặp Benfica của Mourinho ở Champions League và Liverpool tại Ngoại hạng.

Với Brighton, chiến thắng này mang nhiều ý nghĩa. CLB miền Nam nước Anh từng bị xem là "sân sau" của Chelsea, khi hàng loạt cầu thủ và quan chức chuyển sang Stamford Bridge trong ba năm qua. Chính vì thế, ba chiến thắng liên tiếp trước Chelsea ở Ngoại hạng Anh giúp đoàn quân Hurzeler biến đối thủ này thành "quân xanh".

Hoàng An