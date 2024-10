Hiện tượng số của năm

Anh trai say hi là chương trình âm nhạc thực tế được sáng tạo bởi người Việt đã góp phần thay đổi nền công nghiệp giải trí và sáng tạo nội dung Việt Nam trong năm 2024. Với hơn 15 tỷ lượt xem trên các nền tảng và liên tục chinh phục tất cả các bảng xếp hạng từ YouTube Trending, Spotify, iTunes cho đến các bảng xếp hạng xu hướng được thảo luận nhiều trên mạng xã hội liên tục từ tháng 6 cho đến hiện nay dù chương trình đã kết thúc.

Chương trình tác động lớn đến giới trẻ, ủng hộ các nghệ sĩ trẻ tài năng Việt Nam, chia sẻ tinh thần tích cực được coi là bản sắc của show. Trên hết là việc định hình về một thế hệ nghệ sĩ chân chính trẻ lao động hăng say để đạt được thành công trong cuộc sống.



Nhiều ngóc ngách, góc phố, quán cà phê cho đến trung tâm thương mại đã vang lên âm nhạc của Anh trai say hi. Dịp lễ khai giảng năm học 2024-2025 cũng chứng kiến nhiều ngôi trường sử dụng âm nhạc của show để biểu diễn.