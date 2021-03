WB: Các nền kinh tế Đông Á, Thái Bình Dương phục hồi không đồng đều

Trừ Trung Quốc, Việt Nam phục hồi theo hình chữ V, các nền kinh tế lớn còn lại tăng trưởng thấp hơn bình quân giai đoạn trước Covid-19 khoảng 5%.

Theo báo cáo mới nhất của World Bank, tăng trưởng của khu vực Đông Á, Thái Bình Dương dự kiến được nâng lên từ khoảng 1,2% năm 2020 lên 7,5% trong 2021. Tuy nhiên, tổ chức này đánh giá, nhiều khả năng sự phục hồi kinh tế sẽ diễn ra với 3 tốc độ khác nhau.

Tăng trưởng của Trung Quốc và Việt Nam năm 2021 dự kiến ở mức 8,1% và 6,6% so với 2,3% và 2,9% năm 2020. Các nền kinh tế lớn còn lại, do ảnh hưởng của đại dịch sẽ chỉ tăng trưởng bình quân ở mức khoảng 4,6%, thấp hơn một chút so với tốc độ tăng trưởng trước khủng hoảng. Sự phục hồi của các nền kinh tế quốc đảo vốn phụ thuộc vào du lịch dự kiến đặc biệt khó khăn.

Báo cáo World Bank ước tính gói kích cầu của Mỹ có thể nâng tốc độ tăng trưởng năm 2021 của các quốc gia trong khu vực thêm 1 điểm phần trăm, đồng thời đẩy nhanh quá trình phục hồi lên trung bình khoảng 3 tháng. Triển vọng trên vẫn có rủi ro nếu vaccine bị triển khai chậm, khiến cho tăng trưởng giảm đến 1 điểm phần trăm ở một số quốc gia.

Bên cạnh đó, Word Bank còn chỉ ra, cú sốc kinh tế do đại dịch gây ra chặn đứng việc giảm nghèo và làm gia tăng bất bình đẳng. Trong năm 2020, tỷ lệ nghèo của khu vực lần đầu tiên ngừng giảm sau vài thập kỷ. Khoảng 32 triệu người dân trong khu vực mất đi cơ hội thoát nghèo (theo chuẩn nghèo 5,5 USD một ngày vì dịch bệnh).

"Khi bước vào giai đoạn phục hồi năm 2021, các quốc gia cần hành động khẩn trương để phòng vệ cho những người dễ bị tổn thương, đồng thời phải đảm bảo phục hồi bao trùm, xanh và bền vững", bà Victoria Kwakwa, Phó chủ tịch phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương của World Bank nói.

Ông Aaditya Mattoo, chuyên gia kinh tế trưởng khu vực Đông Á và Thái Bình Dương của World Bank cũng cho rằng, cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế để thực hiện những hành động này.

"Trung Quốc có thể đóng vai trò quan trọng bằng cách gia tăng xuất khẩu các sản phẩm y tế, đẩy mạnh tiêu dùng nội địa và tiến hành các biện pháp mạnh mẽ hơn về khí hậu. Họ cũng sẽ được hưởng lợi khi thế giới an toàn hơn và tăng trưởng cân bằng hơn", ông nói.

World Bank cũng kêu gọi hợp tác quốc tế trong sản xuất, phê chuẩn và phân phối vaccine dựa trên nhu cầu để giúp ngăn chặn dịch bệnh.

Đức Minh