Washington điều tàu chiến 'chống băng đảng ma túy ở Mỹ Latin'

Quân đội Mỹ có thể đang triển khai nhóm tàu tác chiến đổ bộ với hơn 4.000 binh sĩ đến Mỹ Latin để đối phó các băng đảng tội phạm ma túy.

Hải quân Mỹ ngày 15/8 cho biết tàu đổ bộ tấn công USS Iwo Jima cùng hai tàu đổ bộ USS Fort Lauderdale và USS San Antonio đã được Hạm đội 2 triển khai để thực hiện "nhiệm vụ theo kế hoạch", nhưng không nêu cụ thể khu vực hoạt động.

Hai quan chức quốc phòng Mỹ sau đó tiết lộ với CNN rằng Nhóm Tác chiến Đổ bộ USS Iwo Jima (ARG) cùng Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 22 với hơn 4.000 lính thủy đánh bộ và hải quân đang được triển khai đến các vùng biển Mỹ Latin và Caribe để đối phó băng đảng ma túy trong khu vực.

Lầu Năm Góc cũng đang điều động thêm một tàu ngầm tấn công hạt nhân, nhiều máy bay trinh sát P-8 Poseidon, khu trục hạm và một tuần dương hạm tên lửa dẫn đường cho nhiệm vụ ứng phó băng đảng ma túy.

Đây là một phần trong kế hoạch tái bố trí khí tài quân sự tới Bộ Tư lệnh Miền Nam (SOUTHCOM), đã được triển khai trong ba tuần qua, theo các quan chức quốc phòng Mỹ.

"Đợt triển khai lực lượng lần này nhằm ngăn chặn mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Mỹ, đặc biệt là từ những băng nhóm đã bị xếp vào diện khủng bố ma túy", một nguồn tin thứ ba, được mô tả là am hiểu về các lệnh điều quân gần đây, tiết lộ.

Tàu đổ bộ tấn công Iwo Jima của Mỹ tuần tra trên Đại Tây Dương vào tháng 3. Ảnh: US Navy

Khoảng một tuần trước, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Tổng thống Donald Trump đã bí mật ký chỉ thị yêu cầu Lầu Năm Góc sử dụng lực lượng quân sự để đối phó các băng đảng ma túy trong khu vực Mỹ Latin.

Đây được xem là bước đi cứng rắn nhất từ trước đến nay của Mỹ trong đối phó băng đảng ma túy nước ngoài, có thể mở đường cho các chiến dịch quân sự trực tiếp trên biển và thậm chí cả trên đất liền nước khác.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trước đó đề nghị quân đội chuẩn bị các phương án "đáng tin cậy" để bảo vệ an ninh nước Mỹ, ngăn chặn tình trạng buôn ma túy, di cư bất hợp pháp và bảo đảm quyền tiếp cận không bị cản trở với kênh đào Panama.

Bộ Quốc phòng Mỹ từ chối bình luận về thông tin này. Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định ưu tiên cao nhất của Tổng thống Trump là bảo vệ đất nước. "Điều này thúc đẩy ông hành động táo bạo, đưa một số băng đảng và tổ chức tội phạm vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài", người phát ngôn nói.

Dù vậy, hai quan chức quốc phòng Mỹ cho hay đợt triển khai quân đội lần này "chủ yếu để thị uy", gửi thông điệp răn đe nhiều hơn là chuẩn bị tấn công trực tiếp vào các băng đảng ma túy.

Một quan chức quốc phòng thừa nhận thủy quân lục chiến Mỹ không được huấn luyện chuyên biệt cho nhiệm vụ chống buôn lậu ma túy, nên họ cần phối hợp chặt chẽ với Tuần duyên Mỹ nếu phát sinh tình huống.

Thanh Danh (Theo CNN, Navy Mil, AFP)