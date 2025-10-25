Washington điều siêu tàu sân bay đối phó băng đảng ma túy ở Mỹ Latin

Lầu Năm Góc thông báo sẽ triển khai nhóm tàu sân bay Gerald R. Ford đến Mỹ Latin, nhằm nâng cao khả năng đối phó tội phạm ma túy.

"Thực hiện chỉ thị của Tổng thống Mỹ về triệt phá các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và chống khủng bố ma túy nhằm bảo vệ an ninh đất nước, Bộ trưởng Quốc phòng đã điều động nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford cùng không đoàn trên hạm đến khu vực do Bộ tư lệnh Phương Nam (SOUTHCOM) phụ trách", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell thông báongày 24/10.

SOUTHCOM đặc trách mọi hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Mỹ, Nam Mỹ, vùng Caribe và các vùng biển xung quanh.

Ông Parnell không nêu thời điểm nhóm tác chiến được triển khai hay liệu khi nào lực lượng này bắt đầu làm nhiệm vụ. Quan chức Lầu Năm Góc cho biết động thái sẽ giúp Washington nâng cao khả năng phát hiện, giám sát, ngăn chặn các đối tượng và hoạt động phi pháp đe dọa an ninh, thịnh vượng của Mỹ và sự ổn định tại Tây Bán cầu.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford di chuyển trên Biển Bắc ngày 25/9. Ảnh: Reuters

USS Gerald R. Ford là siêu tàu sân bay mới nhất của Mỹ, cũng là chiến hạm đắt nhất trong lịch sử hải quân nước này với mức giá bàn giao là 12,6 tỷ USD. Tàu có chiều dài 337 m, có thể chở 75 máy bay các loại, gồm tiêm kích F/A-18E/F, phi cơ tác chiến điện tử EA-18G, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không E-2D, cùng nhiều loại trực thăng tuần tra và săn ngầm.

Nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ có nòng cốt là hàng không mẫu hạm, cùng các tàu khu trục, tàu tuần dương và tàu ngầm hộ tống. Mỗi tàu trong số này có thể mang được hàng chục tên lửa các loại, được trang bị hệ thống cảm biến cho phép giám sát vùng trời và vùng biển rộng lớn xung quanh.

Mỹ triển khai 10 tiêm kích tàng hình, 8 chiến hạm và khoảng 6.500 binh sĩ tại khu vực phía nam biển Caribe từ đầu tháng 9 để tiến hành chiến dịch đối phó các băng đảng ma túy. Đây là một trong những đợt điều động quân lớn nhất của Mỹ tới vùng Caribe trong nhiều năm qua.

Lực lượng Mỹ đã tiến hành 10 cuộc tập kích nhằm vào các xuồng nghi chở ma túy ở vùng biển Caribe, ngoài khơi Venezuela, và trên Thái Bình Dương, khiến ít nhất 43 người thiệt mạng. Washington đến nay chưa công bố bằng chứng cho thấy các mục tiêu bị không kích là tội phạm ma túy.

Vị trí Thái Bình Dương và Caribe. Đồ họa: Britannica

Chiến dịch đã làm leo thang căng thẳng giữa Mỹ với Colombia, đồng thời làm dấy lên lo ngại rằng nước này có ý định lật đổ chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Tổng thống Maduro hồi tháng trước mô tả động thái tập hợp lực lượng của Mỹ tại vùng Caribe là "mối đe dọa lớn nhất" đối với Venezuela trong vòng 100 năm qua. Ông tuyên bố nước này đã sẵn sàng để "đấu tranh vũ trang nhằm bảo vệ lãnh thổ quốc gia", đồng thời ra lệnh huy động quân đội chính quy cùng lực lượng dự bị.

Như Tâm (Theo AFP, Reuters)