Wang Chuqin đòi lại vị trí số một bóng bàn thế giới

MacauChiến thắng 4-0 trước Hugo Calderano ở chung kết WTT Champions giúp Wang Chuqin trở lại vị trí số một bóng bàn đơn nam thế giới.

Hugo là tay vợt số ba thế giới, đương kim vô địch World Cup bóng bàn 2025. Tuy nhiên, Wang Chuqin (Vương Sở Khâm) thể hiện phong độ áp đảo trong trận chung kết tối 14/9. Đại diện Trung Quốc thắng cả bốn hiệp với tỷ số 11-9, 11-7, 11-9 và 11-4, để đăng quang ở Macau.

Wang Chuqin tại giải bóng bàn WTT Champions ở Macau tháng 9/2025. Ảnh: SCMP

Trước đó ở bán kết, Wang cũng hạ gục Jang Woo-jin (Hàn Quốc) 4-0, trong khi Calderano loại Anders Lind với cùng tỷ số. Trận chung kết Macau vì thế được kỳ vọng cân bằng, khi cả hai đều đạt phong độ cao. Tuy nhiên, sự ổn định và khả năng tận dụng cơ hội tốt hơn giúp Wang thắng tuyệt đối.

Trong bảy lần gặp nhau, tay vợt Trung Quốc thắng năm, chỉ thua hai. Tại World Cup cũng ở Macau tháng 4/2025, Calderano từng hạ Wang 4-3 ở bán kết và sau đó vô địch. Nhưng tại giải vô địch thế giới Doha, Qatar sau đó, Wang trả món nợ với chiến thắng 4-1, để đoạt danh hiệu vô địch thế giới đơn nam đầu tiên trong sự nghiệp.

"Chiến thắng hôm nay rất quan trọng", Wang nói sau trận. "Tôi đã tập trung hoàn toàn và cố gắng cật lực. Tôi muốn chứng minh cho tất cả thấy bóng bàn Trung Quốc vẫn là số một".

WTT Champions là hệ thống giải bóng bàn tương ứng các giải Masters trong quần vợt, bởi độ danh giá của nó chỉ đứng sau các giải Grand Slam và Tour Finals. Macau là chặng thứ tư của các giải Champions năm nay, sau Trùng Khánh, Incheon và Yokohama. Hạng giải này còn hai chặng nữa, ở Montpellier (Pháp) tháng 10 và Frankfurt (Đức) tháng 11.

Với chức vô địch tại Macau vừa qua, Wang sẽ vượt qua đồng hương Lin Shidong (Lâm Thi Đống) để trở lại vị trí số một thế giới tuần này. Lin bị Lind loại ở tứ kết, rơi xuống thứ hai thế giới, còn Calderano vẫn đứng thứ ba.

Wang lên số một thế giới lần đầu tháng 7/2023, sau khi vượt qua Fan Zhendong (Phàn Chấn Đông). Còn Lin lên đỉnh thế giới tháng 2/2025, và giữ vị trí đó cho đến cuối tuần trước. Thực lực của Wang vẫn được đánh giá cao hơn Lin, và anh chỉ đứng thứ hai trong thời gian qua vì đấu ít giải hơn.

Ở nội dung đơn nữ, Sun Yingsha (Tôn Dĩnh Sa) cũng góp phần giúp bóng bàn Trung Quốc thống trị Macau. Cô thắng đồng hương Wang Manyu (Vương Mạn Dục) 4-3 trong trận chung kết, bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Sau trận, Sun nói "sẽ mời cả đội đi ăn mừng".

Wang Chuqin 25 tuổi, cao 1,82 m, thuận tay trái và có khả năng tấn công thuận tay mạnh nhất thế giới. Anh cũng là tay vợt nam còn thi đấu được theo dõi nhiều nhất ở Trung Quốc hiện tại. Tài khoản Weibo của anh có gần 10 triệu lượt theo dõi.

Xuân Bình