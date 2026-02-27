Vượt qua tự ti khi điều trị sùi mào gà

Khi phát hiện mắc sùi mào gà, Thắm (24 tuổi, Lâm Đồng) được bạn trai trấn an tinh thần, cùng cô điều trị.

5 tháng trước, Thắm có những triệu chứng như rong kinh, kèm đau bụng, vùng kín xuất hiện một nốt mụn mềm màu hồng, kèm ngứa rát. Cô thăm khám phụ khoa tại một bệnh viện, được chẩn đoán u xơ tử cung và sùi mào gà. Nữ nhân viên văn phòng được bác sĩ chỉ định điều trị bằng thuốc và tái khám u xơ tử cung, đốt điện nốt sùi mào gà do đã to. Suốt quá trình điều trị, Thắm được bạn trai động viên, kết hợp tuân thủ phác đồ của bác sĩ, tình trạng dần khỏi hẳn và không tái phát.

Theo bác sĩ Ngô Thị Ti Gôn, bác sĩ khám sàng lọc tại Trung tâm tiêm chủng VNVC Hiệp Bình Phước, những bệnh nhân được người thân đồng hành như Thắm sẽ giảm bớt cảm giác căng thẳng, quá trình điều trị hiệu quả hơn. Bác sĩ từng tư vấn cho nhiều trường hợp nhiễm bệnh, được người thân đồng hành trong quá trình thăm khám, kết hợp các hoạt động giải tỏa tâm lý như cùng du lịch, xem phim, dã ngoại... giúp rút ngắn thời gian chữa bệnh. Cũng nhiều bạn trẻ quan tâm hơn đến vấn đề phòng bệnh, cùng nhau tiêm vaccine để bảo vệ sức khỏe.

Người bệnh nếu được thông cảm, chia sẻ của bạn đời trong quá trình điều trị có thể tránh căng thẳng, giúp cơ thể sớm đào thải virus. Ảnh minh họa: Vecteezy

Bác sĩ Ngô Thị Ti Gôn cho biết sùi mào gà (mụn có sinh dục) do virus HPV gây ra, với type virus phổ biến là 6 và 11. Bệnh dễ lây qua đường quan hệ tình dục, tiếp xúc da kề da, từ mẹ sang con và ít hơn khi sử dụng chung đồ dùng cá nhân. Trong đó, đường lây bệnh phổ biến hiện nay là qua quan hệ tình dục. Như thống kê của Bệnh viện Da liễu TP HCM năm 2024, trong số 71.000 người đến khám khi lây bệnh qua đường tình dục, có đến hơn một nửa mắc sùi mào gà, với hơn 36.000 trường hợp.

Sùi mào gà có thời gian ủ bệnh từ 2 tuần đến 8 tháng. Ở giai đoạn này, người bệnh không xuất hiện triệu chứng và dễ làm lây lan mầm bệnh cho bạn tình, nhất là vợ hoặc chồng. Nếu không điều trị sớm hoặc sai cách, bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng như nhiễm khuẩn, chảy máu, tăng nguy cơ tiến triển thành ung thư cho cả nam và nữ như ung thư cổ tử cung, âm hộ, âm đạo, vùng hầu họng... Đặc biệt, bệnh dễ có nguy cơ tái phát nhiều lần, nhất là ở người suy giảm miễn dịch, chưa tiêm vaccine, điều trị sai cách.

Sùi mào gà tái phát nhiều lần còn ảnh hưởng đến chuyện chăn gối, chất lượng cuộc sống, khiến người bệnh mặc cảm, tự ti. Do đó, người bệnh cần theo dõi sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch, tái khám định kỳ và tuân thủ theo phương pháp điều trị của bác sĩ.

Người tiêm vaccine phòng bệnh tại Hệ thống Tiêm chủng VNVC. Ảnh: Diệu Thuần

Bệnh hiện có vaccine phòng ngừa, hiệu quả bảo vệ đến hơn 90% cho cả nam và nữ. Mặc dù vaccine không có tác dụng điều trị bệnh, song sẽ giúp kích hoạt phản ứng miễn dịch giúp người mắc sùi mào gà không nhiễm thêm các chủng HPV... có thể dẫn đến ung thư và tái phát sùi mào gà. Do đó, người đã mắc sùi mào gà vẫn cần tiêm để bảo vệ type virus chưa nhiễm và ngăn tái nhiễm type virus đã nhiễm sau khi đào thải ra khỏi cơ thể.

Việt Nam hiện có hai loại vaccine HPV: Gardasil (phòng 4 type: 6, 11, 16, 18) tiêm cho nữ từ 9-26 tuổi; Gardasil 9 (phòng 9 type: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) tiêm cho nam và nữ từ 9-45 tuổi. Trong đó, với vaccine Gardasil, bé gái từ 9 đến dưới 14 tuổi chỉ cần tiêm hai mũi cách nhau 6-12 tháng, người từ 14-26 tuổi tiêm ba mũi. Còn với vaccine Gardasil 9, trẻ 9 đến dưới 15 tuổi chỉ tiêm hai mũi cách nhau 6-12 tháng. Người 15-45 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

Tuấn An

*Tên nhân vật đã được thay đổi