Vượt hàng trăm km về TP HCM 'săn' suất học trường Sư phạm

Ánh Hồng vượt quãng đường gần 400 km từ Nha Trang vào TP HCM để thi đánh giá năng lực, mong thêm cơ hội đỗ vào trường Đại học Sư phạm TP HCM.

6h sáng, Hồng, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa, cùng bố mẹ có mặt tại điểm thi của trường Đại học Sư phạm TP HCM. Gia đình em có mặt ở TP HCM từ trưa qua, thuê khách sạn gần trường để tiện di chuyển.

Nữ sinh cho hay luyện tập cả 4 kỹ năng để chuẩn bị cho bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt môn Tiếng Anh. Dù có nền tảng tốt với giải khuyến khích thi học sinh giỏi quốc gia môn này, Hồng không lơ là, bởi nhận định ngành Sư phạm tiếng Anh thường lấy điểm chuẩn rất cao, trong top đầu khối ngành Ngôn ngữ.

"Em đi thi để tận dụng mọi cơ hội", Ánh Hồng nói.

Thí sinh xem sơ đồ phòng thi tại trường Đại học Sư phạm TP HCM, sáng 26/3. Ảnh: Lệ Nguyễn

Nhà cách điểm thi gần 200 km, Ngọc Phụng, lớp 12 trường THPT Bảo Lộc, Lâm Đồng, nghỉ 2 buổi học để tới TP HCM từ chiều qua. Nữ sinh dự định đặt nguyện vọng vào ngành Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh và một số ngành khác của trường.

Sau kỳ thi này chừng một tuần, Phụng lại tiếp tục tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM (VNUHCM), làm phương án dự phòng cho các nguyện vọng ngoài ngành Sư phạm.

An Bình, trường THPT Đức Huệ, Tây Ninh, dự định tương tự. Với kỳ thi của Đại học Sư phạm TP HCM, nam sinh tự ôn để thi môn Sinh học. Em đầu tư nhiều hơn cho kỳ thi của VNUHCM, đăng ký một khóa ôn luyện từ đầu năm học.

"Không biết phương án của các trường còn thay đổi gì nữa không nên em tham gia tất cả kỳ thi để có cơ hội cao nhất vào đại học", Bình nói.

Phụng, Xuân, An nằm trong số hơn 15.000 thí sinh dự thi đợt 1 đánh giá năng lực chuyên biệt của Đại học Sư phạm TP HCM, tổ chức tại TP HCM, Tây Ninh, Đăk Lăk và Đà Nẵng. Số này tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả kỳ thi được trường dùng kết hợp với điểm học bạ để xét tuyển đầu vào.

Kỳ thi gồm 6 bài thi riêng: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn và Tiếng Anh. Đề tập trung đánh giá tư duy logic và năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn, theo chương trình giáo dục hiện hành. Thời gian làm bài mỗi môn 90 phút.

Thí sinh có thể đăng ký một hoặc nhiều môn tùy theo tổ hợp xét tuyển của ngành học. Toàn bộ quá trình làm bài thực hiện trên máy tính và được giám sát bởi phần mềm chuyên dụng cùng hệ thống camera.

Cả nước hiện có khoảng 10 kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy do các trường đại học tổ chức để lấy kết quả xét tuyển đầu vào. Theo công bố của nhiều trường, số thí sinh dự thi đều tăng mạnh, đạt mức kỷ lục, như HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội có 120.000 thí sinh đăng ký, tăng hơn 40% so với năm ngoái. Với kỳ thi của Đại học Quốc gia TP HCM, con số lên tới hơn 137.000 người.

Lý do chính là các thí sinh muốn tối ưu cơ hội vào đại học, giảm rủi ro phụ thuộc vào điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT vào giữa tháng 6 tới.

Thí sinh vào phòng máy, chuẩn bị làm bài. Ảnh: Lệ Nguyễn

Lệ Nguyễn