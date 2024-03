Vượt 10 tầng núi ngắm băng tuyết trên đỉnh Phú Sĩ

Chuyến đi này anh Hoài chi khoảng 3 triệu đồng tiền xăng và phí cao tốc, 350.000 đồng mua bảo hiểm leo núi, khoảng một triệu đồng tiền ăn uống, ngủ nghỉ.

Leo núi tuyết cần khá nhiều đồ chuyên dụng, du khách nên chuẩn bị một số vật dụng cần thiết như giày chuyên dụng, đế đinh, rìu, xẻng. Hai thứ hữu dụng nhất trong chuyến đi với anh Hoài là thuốc xịt giảm đau và dây buộc để giữ an toàn cho cả hai. Nhiệt độ trên núi tuyết có thể thấp hơn so với dự báo khá nhiều, du khách cần chuẩn bị đầy đủ đồ giữ ấm để có thể chịu được nhiệt độ từ - 15 đến - 20 độ C.