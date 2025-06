Vướng hơn 2 ha mặt bằng, loạt dự án cửa ngõ TP HCM gặp khó

Hơn 2 ha đất chưa giải tỏa tại TP Thủ Đức khiến các dự án trọng điểm như nút giao An Phú, đường Lương Định Của chậm trễ, ảnh hưởng việc mở rộng cao tốc Long Thành - Dầu Giây.

Phần diện tích vướng mắc nằm dọc đường Lương Định Của, đoạn từ Nguyễn Hoàng đến nút giao An Phú, dài hơn 500 m, hiện có 64 hộ dân bị ảnh hưởng cần giải tỏa, bồi thường. Khu vực này nằm trong ranh dự án Khu đô thị Phát triển An Phú, tuy nhiên do vướng đền bù kéo dài, việc mở rộng tuyến đường Lương Định Của suốt hơn 10 năm qua vẫn dang dở.

Hiện tuyến đường này nhỏ hẹp, thường xuyên ùn tắc do là trục chính kết nối trung tâm TP với cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, cảng Cát Lái và các quận, huyện phía đông.

Đoạn mở rộng đường Lương Định Của bị vướng mặt bằng, thường xuyên ùn tắc, tháng 4/2025. Ảnh: Giang Anh

Không chỉ ảnh hưởng đến đường Lương Định Của, khu đất chưa giải tỏa còn nằm trong phạm vi dự án nút giao An Phú - công trình quy mô ba tầng, tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng đang được TP HCM đẩy nhanh thi công. Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (chủ đầu tư), việc thiếu mặt bằng khiến nhiều hạng mục trong phạm vi khu đất bị đình trệ, trong khi dự án phải hoàn thành vào cuối năm nay.

Ngoài ra, vướng giải tỏa tại đây còn có thể ảnh hưởng mục tiêu mở rộng đường dẫn và tuyến chính cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Dự án đường dẫn dài hơn 3 km, từ nút giao An Phú đến Vành đai 2, vốn đầu tư khoảng 915 tỷ đồng do TP HCM làm chủ đầu tư. Trong khi đó, tuyến chính dài 22 km do VEC thực hiện với tổng vốn gần 16.400 tỷ đồng, dự kiến khởi công tháng 8.

Công trường dự án nút giao An Phú - nơi kết nối đường Lương Định Của, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, đại lộ Mai Chí Thọ, tháng 4/2025. Ảnh: Giang Anh

Nguyên nhân vướng mặt bằng bắt nguồn từ việc xác định trách nhiệm bồi thường. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, năm 2000, thành phố phê duyệt dự án hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị An Phú với quy mô hơn 87 ha. Trong đó, hơn 85 ha được giao cho Công ty cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm để đầu tư hạ tầng chính, phần còn lại khoảng 2,2 ha do Nhà nước quản lý, để mở rộng đường Lương Định Của.

Tuy nhiên, hiện các sở ngành xác định phần diện tích 2,2 ha vẫn nằm trong phạm vi đền bù của dự án do doanh nghiệp thực hiện, vì thuộc diện tích đã có quyết định thu hồi của Thủ tướng. Ngược lại, phía Công ty Địa ốc Thủ Thiêm cho rằng phần đất trên là lộ giới đường, không thuộc phạm vi được giao, nên không có trách nhiệm bồi thường.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng cho biết chưa thể triển khai do các chủ đầu tư dự án thành phần trong khu đô thị chưa đóng góp kinh phí và quỹ nền tái định cư.

Phối cảnh dự án nút giao An Phú khi hoàn thành, trong đó một nhánh cầu vượt nối vào đường Lương Định Của đang bị vướng mặt bằng chưa thể thi công. Ảnh: Ban Giao thông

Để gỡ vướng, UBND TP Thủ Đức đề xuất tách phần diện tích 2,2 ha thành hai phần. Trong đó, hơn một ha đưa vào cấu phần bồi thường của dự án nút giao An Phú, nhằm tạo cơ sở pháp lý chi trả, hỗ trợ tái định cư. Phần còn lại hơn một ha sẽ được chỉnh trang làm khu dân cư để người dân xây dựng, ổn định cuộc sống.

Giải pháp này được cho vừa bảo đảm tiến độ thi công các dự án trọng điểm, vừa giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp và tạo sự đồng thuận từ người dân.

Tại buổi làm việc mới đây, lãnh đạo UBND TP HCM yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, TP Thủ Đức rà soát toàn bộ pháp lý liên quan. Trường hợp xác định rõ trách nhiệm, chủ đầu tư sẽ phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, gồm chi trả bồi thường phần diện tích còn lại.

Thành phố yêu cầu các sở ngành báo cáo và đề xuất phương án xử lý trong tháng 6, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm triển khai loạt dự án giao thông trọng điểm tại cửa ngõ phía đông.

Giang Anh