Vướng dây cáp giữa đường, người đàn ông tử vong

Nghệ AnChạy xe máy trên đường liên xã, ông Nguyễn Quang Lộc, 57 tuổi, nguyên Chủ tịch xã Kim Liên, vướng vào dây cáp sà xuống khiến bị ngã, tử vong.

Hơn 20h ngày 17/10, ông Lộc lái xe máy về nhà ở xã Kim Liên, trước đây thuộc huyện Nam Đàn, thì vướng vào dây cáp vắt ngang qua đường liên xã, bị hất văng vài mét. Nạn nhân bị đa chấn thương, được người dân đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Đoạn đường xảy ra tai nạn có dải phân cách giữa, mỗi làn rộng khoảng 4 m, có đèn chiếu sáng. Dây cáp mà ông Lộc vướng phải dài khoảng 4-5 m, trước đó được mắc tạm vào cây ven đường. Chiều cùng ngày, mưa lớn kèm gió mạnh khiến dây bị rơi xuống, vắt ngang mặt đường.

Hiện trường vụ tai nạn tối 17/10. Ảnh: Hùng Lê

Lãnh đạo xã Kim Liên cho biết sau bão Bualoi hồi cuối tháng 9, địa bàn có nhiều cột điện bị gãy đổ. Ngành điện lực đã khắc phục, song do số lượng lớn nên một số cột chưa được thay thế, dây cáp và dây điện được tạm mắc lên cây.

Sau sự cố, các nhà mạng đã đến hiện trường khắc phục hệ thống dây bị sà xuống đường. Nguyên nhân sự việc đang được điều tra.

Ông Lộc từng giữ chức Chủ tịch xã Kim Liên, vừa nghỉ hưu theo chế độ.

