Vương Bình, Thùy Chi hòa giọng hit 'Thanh tân'

Ca sĩ Vương Bình mời Thùy Chi song ca, tạo phiên bản mới cho "Thanh tân" - nhạc phẩm gây chú ý làng nhạc đầu năm.

Vương Bình cho biết khi lên ý tưởng cho phiên bản mới, anh nghĩ ngay đến Thùy Chi vì tin màu giọng, phong cách âm nhạc của đàn chị phù hợp. "Thời học sinh, tôi từng nghe nhiều bài hát của chị Chi và dành sự mến mộ. Lúc vào nghề, tôi từng ước hợp tác với thần tượng. Khi ngỏ lời, tôi vỡ òa bởi không nghĩ chị lại gật đầu nhanh đến vậy", Vương Bình nói.

"Thanh tân" phiên bản song ca của Vương Bình, Thùy Chi, phát hành tối 8/4.

Phần hát của Vương Bình không thay đổi quá nhiều. Điểm nhấn nằm ở đoạn nhạc mới của Thùy Chi do Dlight và Trid Minh viết thêm. Khi hòa âm, phối khí, êkíp gợi không gian trầm lắng, cổ xưa, tạo sự hòa quyện với bản cũ.

Lúc đầu Vương Bình dự định chỉ ra mắt bản audio nhưng rồi quyết định đầu tư thành MV, quay theo hình thức performance (trình diễn). Giữa bối cảnh dòng người mệt mỏi vì ùn tắc giao thông, hai ca sĩ xuất hiện, cất giọng xua tan không khí, giúp mọi người kết nối.

Vương Bình, Thùy Chi trong MV.

Vương Bình từ TP HCM ra Hà Nội quay MV hồi tháng 3, ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Lần đầu gặp gỡ đàn chị, anh nói hồi hộp nhưng nhanh chóng quên đi áp lực nhờ sự chuyên nghiệp và gần gũi của đồng nghiệp. Với Thùy Chi, cô cho biết thích tinh thần bài hát nên đồng ý tham gia dự án, cổ vũ giọng ca Gen Z.

Nhạc phẩm nằm trong album Anh bờ vai của Vương Bình, được giới trẻ yêu thích với hàng triệu lượt nghe, trở thành nhạc nền cho hàng nghìn video TikTok. Ca khúc từng đứng đầu lượt nghe trên iTunes Vietnam, vào bảng xếp hạng được nghe nhiều mỗi ngày của Spotify, Apple Music.

Thanh tân được viết theo cấu trúc ballad. Nội dung khắc họa tâm trạng của chàng trai khi tìm lại cảm giác yêu đương thuở ban đầu. Tác giả cho biết không chỉ gợi ký ức mà còn thể hiện góc nhìn của người trưởng thành sau những vết xước.

'Thanh tân' - nhạc phẩm hoài niệm triệu view Ca khúc gốc do Vương Bình thể hiện. Bản phối gồm tiếng đàn tranh, sáo, guitar kết hợp âm thanh điện tử, tạo nhịp không quá nhanh, dễ khiến khán giả ngân nga theo.

Vương Bình tên thật Ngô Nguyên Bình, 30 tuổi, từng có hơn ba năm hoạt động cùng Monstar, được khán giả biết đến qua các sản phẩm như Có hẹn với thanh xuân (68 triệu view), Badadu (5 triệu). Sau khi nhóm tan rã, ca sĩ đổi nghệ danh từ Zino thành Vương Bình. Năm 2025, anh thi Anh trai say hi, vào đến chung kết. Album đầu tay của anh bán được hơn 1.000 ấn bản, trong đó có nhiều ca khúc nổi bật như Cho phép tôi mời anh một ly, Thành phố phía đông.

Thùy Chi, 36 tuổi, quê Hải Dương, nổi tiếng với nhiều ca khúc như Giấc mơ trưa, Xe đạp, Thành thị, Yêu, Phía cuối con đường, Nàng thơ xứ Huế. Thành công từ sớm, Thùy Chi chọn trở thành giáo viên thay vì tham gia nhiều hoạt động showbiz.

Tân Cao

Ảnh, video: Êkíp nhân vật cung cấp