'Thanh tân' - nhạc phẩm hoài niệm triệu view

Ca khúc "Thanh tân" của ca sĩ Vương Bình gây chú ý nhờ giai điệu trong trẻo, gợi cảm giác hoài niệm về thời thanh xuân.

Bài hát nằm trong album Anh bờ vai của Vương Bình, trở thành nhạc nền quen thuộc cho hàng nghìn video TikTok. MV đang hút gần ba triệu view, vào top âm nhạc thịnh hành.

Nhạc phẩm viết theo cấu trúc ballad, tiết chế cao trào. Vương Bình tham gia viết lời cho ca khúc, nội dung khắc họa tâm trạng của chàng trai khi tìm lại cảm giác yêu đương thuở ban đầu. Trong đó có đoạn: "Lòng anh ngân tiếng chuông vang rộn như pháo hoa. Hòa tiếng đàn tang tính giao duyên tình hai chúng ta. Em vẫn nhìn anh với nụ cười dịu dàng tinh khôi của ngày đôi mươi. Thì ra tháng năm chẳng thể làm phai phôi mộng mơ thiếu thời". Theo tác giả, bài hát không chỉ gợi ký ức mà còn thể hiện góc nhìn của người trưởng thành sau những vết xước.

Giai điệu nhẹ nhàng là một trong những yếu tố giúp Thanh tân lan tỏa trên các nền tảng số. Bản phối gồm tiếng guitar kết hợp âm thanh điện tử, tạo nhịp không quá nhanh, dễ khiến khán giả ngân nga theo.

Trên YouTube, khán giả nhận xét ca khúc mang ý nghĩa chữa lành. Nhiều bình luận cho rằng bài hát vỗ về người trẻ giữa nhịp sống hiện đại, phải đối diện không ít áp lực. "Lắng nghe ca khúc, tôi nhớ về thời đi học hay lúc đứng giữa lựa chọn mang tính bước ngoặt của tuổi đôi mươi. Mọi thứ gợi lên cảm giác muốn sống chậm lại", theo tài khoản minhbui1269. Hương Thảo Phan viết: "Bài hát mang đến cảm giác bao dung. Một mối tình không thành, tình yêu đơn phương sẽ chẳng bao giờ được hồi đáp nhưng ký ức của chàng trai vẫn ở lại theo cách dịu dàng nhất".

Các ca sĩ như Tóc Tiên, Thiều Bảo Trâm, Min, CongB, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Phương Khánh, stylist Kelbin Lei nói yêu thích, sử dụng nhạc nền bài hát trong các video đăng tải trên mạng xã hội. Nhạc sĩ Kai Đinh, ca sĩ Nhâm Phương Nam nhận xét âm nhạc của Vương Bình đơn giản vẫn đủ chạm đến cảm xúc người nghe.

Sản phẩm được xem là thành công đầu tiên của Vương Bình sau khi tham gia Anh trai say hi 2025. Rời chương trình, anh cho biết không áp lực chạy theo thị trường. "Tôi tin sự chân thành như thuở vào nghề cách đây tám năm là cách để giữ chân khán giả lâu dài", anh nói.

Vương Bình tên thật Ngô Nguyên Bình, 30 tuổi, từng có hơn ba năm hoạt động cùng Monstar, được khán giả biết đến qua các sản phẩm như Có hẹn với thanh xuân (68 triệu view), Badadu (5 triệu). Sau khi nhóm tan rã, ca sĩ đổi nghệ danh từ Zino thành Vương Bình.

Anh từng kết hợp nhiều giọng ca gồm Văn Mai Hương, Grey D, Phùng Khánh Linh. Album đầu tay của anh có nhiều ca khúc nổi bật như Cho phép tôi mời anh một ly, Thành phố phía đông.

Tân Cao

