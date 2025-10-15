Vườn mít, sầu riêng chìm trong lũ ở Đồng Tháp Mười

Cách đó hơn 20 km, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hát (45 tuổi) cũng "mất ăn mất ngủ" vì hơn tuần nay, vườn sầu riêng chìm trong lũ cao hơn 2 m.

Gia đình anh Hát quê Tiền Giang. Gần 2 tháng trước họ quyết định đến Vĩnh Thạnh lập nghiệp nên bán hết đất đai, nhà cửa. Cùng với số tiền vay mượn được khoảng 3 tỷ đồng, anh mua 1,6 ha vườn sầu riêng 2,5 năm tuổi, chi phí hơn 2 tỷ đồng. Số vốn còn lại anh mua nhà, đất.

Anh Hát đã chi vài chục triệu đồng thuê nhân công gia cố đê bao bằng bạt phủ, đồng thời đặt 4 máy bơm để rút nước. Chủ vườn dự định chăm sóc thêm khoảng 2 năm nữa cây cho trái là có thể bán thu hồi vốn.