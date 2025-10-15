Vườn mít, sầu riêng chìm trong lũ ở Đồng Tháp Mười

Nước lũ từ cánh đồng tràn vào vườn mít khiến hệ thống máy bơm của ông Phúc bị vô hiệu hóa.
Cách đó hơn 20 km, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hát (45 tuổi) cũng "mất ăn mất ngủ" vì hơn tuần nay, vườn sầu riêng chìm trong lũ cao hơn 2 m.
Gia đình anh Hát quê Tiền Giang. Gần 2 tháng trước họ quyết định đến Vĩnh Thạnh lập nghiệp nên bán hết đất đai, nhà cửa. Cùng với số tiền vay mượn được khoảng 3 tỷ đồng, anh mua 1,6 ha vườn sầu riêng 2,5 năm tuổi, chi phí hơn 2 tỷ đồng. Số vốn còn lại anh mua nhà, đất.
Anh Hát đã chi vài chục triệu đồng thuê nhân công gia cố đê bao bằng bạt phủ, đồng thời đặt 4 máy bơm để rút nước. Chủ vườn dự định chăm sóc thêm khoảng 2 năm nữa cây cho trái là có thể bán thu hồi vốn.
Khoảng một tuần trước mưa lớn làm đê vỡ, nước tràn vào vườn, vợ chồng anh Hát bất lực nhìn cây sầu riêng chết héo từng ngày. Sau một tuần, 210 gốc sầu riêng đã chết héo hoàn toàn.
Trước đó, anh mua vật tư lẫn thuê công nhân để làm căn nhà kho tiền chế chứa phân, thuốc. Hiện vườn sầu riêng không còn, anh dự định sẽ cho thuê kho để vớt vát chút đỉnh.
"Coi như trắng tay, chỉ biết chờ nước rút nhổ bỏ vườn cây chết để trồng cây mới. Tiền cây giống, sửa lại bờ bao cũng phải vài trăm triệu không biết xoay sở ra sao", anh Hát nói.
Cạnh vườn anh Hát, vườn sầu riêng 2 ha của người hàng xóm nhờ bờ bao chắc chắn nên vẫn còn cầm cự. Tuy nhiên, mực nước lũ bên ngoài đang cao hơn bên trong vườn khoảng một mét. Chủ vườn phải dùng bạt nylon gia cố thêm phía ngoài bờ bao nhằm ngăn mưa gió, sóng đánh làm vỡ đê.
Hiện mực nước lũ trên sông tại khu vực Đồng Tháp Mười khoảng 2,82 m, cao hơn cùng kỳ 0,38 m và cao hơn đỉnh lũ năm 2024 gần 0,32 m.
Thống kê chưa đầy đủ, lũ cao bất thường khiến hàng chục ha lúa thu đông sắp thu hoạch bị ngập. Trong ảnh là lực lượng dân quân, bộ đội lẫn công an địa phương dùng xuồng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa.
Cánh đồng lúa bị lũ vây quanh tại xã Vĩnh Thạnh. Sở Nông nghiệp và Môi trường cho hay, vụ này diện tích lúa thu đông tại khu vực Đồng Tháp Mười gần 6.000 ha. Hiện có khoảng 750 ha lúa giai đoạn từ trổ đồng đến chín tại các xã Khánh Hưng, Vĩnh Hưng và Tuyên Bình bị lũ uy hiếp.
Hoàng Nam