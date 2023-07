Vũng Tàu là điểm đến yêu thích nhất của khách Việt trong quý II

Bà Rịa - Vũng Tàu là điểm đến được du khách Việt bình chọn nhiều nhất trong quý II, theo sau là Đà Nẵng và Hà Nội.

Theo khảo sát về các điểm đến trong và ngoài nước được du khách Việt lựa chọn trong quý II năm 2023, do công ty nghiên cứu thị trường du lịch The Outbox Company công bố ngày 21/7, Bà Rịa - Vũng Tàu đứng đầu danh sách với tỷ lệ bình chọn là 16,9%. Những điểm đến còn lại xếp theo thứ tự lần lượt là Đà Nẵng, Hà Nội, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) và TP HCM.

Vũng Tàu là điểm đến thu hút nhiều du khách đến vui chơi dịp hè. Ảnh: Trần Thành Duy

Ông Phước Đặng, CEO của The Outbox Company, cho biết việc Bà Rịa - Vũng Tàu là điểm đến được khách du lịch ưu tiên lựa chọn hàng đầu không phải là điều khó giải thích. Một trong số đó là vị trí địa lý. Bà Rịa - Vũng Tàu nằm gần TP HCM, thị trường nguồn gửi khách đi nhiều nhất cả nước, nên di chuyển thuận lợi, phù hợp với xu hướng lựa chọn chuyến đi ngắn ngày vào cuối tuần của du khách.

Tỉnh còn là điểm đến đáp ứng được nhiều phân khúc khách hàng. Khách hạng sang có thể lựa chọn nghỉ dưỡng ở Hồ Tràm. TP Vũng Tàu phù hợp với nhóm khách có mức chi tiêu trung bình. Trong thời gian nghỉ hè, địa phương còn tổ chức đa dạng các hoạt động vui chơi, giải trí mới mẻ nhằm thu hút du khách.

Theo bà Nguyễn Hạnh, chủ homestay thuộc phường Thắng Tam (TP Vũng Tàu), khí hậu ôn hòa là lợi thế của địa phương khi phát triển du lịch. Du khách có thể đến Vũng Tàu quanh năm chứ không riêng mùa hè.

TP Đà Lạt (Lâm Đồng) và TP HCM có sự hoán đổi vị trí trong lòng khách Việt so với quý I do thời tiết ở Đà Lạt trong quý II không tốt. TP HCM là một trong những trung tâm du lịch lớn nhưng kém hấp dẫn so với các điểm du lịch nghỉ dưỡng khác bởi tâm lý mùa hè là phải đi biển hoặc đến những nơi có khí hậu mát mẻ.

Về điểm đến quốc tế, các nước khu vực châu Á vẫn là ưu tiên lựa chọn hàng đầu của du khách cho các chuyến du lịch của mình. Thái Lan là điểm đến yêu thích nhất trong quý II, theo sau lần lượt là Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và Trung Quốc.

Vân Khanh