Vùng tâm bão huy động xe thiết giáp chống Kalmaegi

Quảng Ngãi và Gia Lai thành lập 5 sở chỉ huy tiền phương, huy động hàng nghìn chiến sĩ cùng xe thiết giáp, phương tiện lội nước ứng phó bão số 13 Kalmaegi.

Sáng 6/11, Phó chủ tịch UBND Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho biết Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã thành lập 4 sở chỉ huy phía trước ở các khu vực trọng điểm, do lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phụ trách, phối hợp cùng công an, nông nghiệp và các ngành liên quan.

Sở chỉ huy số 1 đặt tại Bộ CHQS tỉnh, do Thượng tá Trần Thế Phan làm Chỉ huy trưởng; sở số 2 tại Đức Phổ do đại tá A Văn Dũng chỉ huy; sở số 3 do đại tá Hoàng Trung Dũng phụ trách; sở số 4 tại phường Kon Tum do thượng tá Huỳnh Kim Hải chỉ huy.

Các xe thiết giáp tập kết ở Sở chỉ huy tiền phương chống bão số 13 ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Trọng Quốc

Các sở chỉ huy được trang bị xe thiết giáp, thuyền, xe vận tải, thiết bị cứu hộ. Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 150 thiết giáp, ôtô, tàu, xuồng... sẵn sàng cơ động từ 12h ngày 6/11.

Thượng tá Trần Thế Phan cho biết đã chỉ đạo địa phương, đơn vị cập nhật thông tin liên tục, tổng đài 112 duy trì trực 24/24 để xử lý tình huống khẩn cấp.

Tại Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lập Sở chỉ huy tiền phương tại UBND huyện An Nhơn, do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ đạo; các Phó trưởng ban gồm ông Nguyễn Thế Vinh (Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh), ông Lê Quang Nhân (Giám đốc Công an tỉnh) và ông Cao Thành Thuấn (Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường).

Tỉnh phân công lãnh đạo sở ngành lập 12 tổ công tác phụ trách 12 khu vực trọng điểm, ứng trực 24/7, kiểm tra sơ tán dân, duy trì liên lạc với sở chỉ huy tiền phương và trực tiếp chỉ đạo khắc phục sau bão.

Bộ CHQS Gia Lai thành lập 5 tổ cơ động cứu hộ, huy động gần 7.000 cán bộ, chiến sĩ cùng hơn 4.000 lực lượng hiệp đồng từ Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ Công an, bố trí 300 phương tiện cùng xe chuyên dụng lội nước, thiết giáp, bảo đảm hậu cần, lương thực cho 7 ngày.

Ông Phạm Anh Tuấn cho biết sở chỉ huy tiền phương chịu trách nhiệm điều hành, duy trì trực chỉ huy 24/24, tiếp nhận báo cáo từ các tổ công tác và sở ngành, đề xuất xử lý tình huống khẩn cấp, điều phối lực lượng, phương tiện, báo cáo nhanh cho Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia.

Ảnh hưởng bão Kalmaegi, sáng nay, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đăk Lăk có mưa lớn, ven biển gió mạnh, sóng cao. Hàng nghìn tàu thuyền miền Trung đã vào bờ tránh trú, số còn lại giữ liên lạc để thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, lúc 5h sáng, tâm bão cách Quy Nhơn khoảng 390 km, sức gió mạnh nhất 166 km/h (cấp 14), giật cấp 17, di chuyển hướng tây tây bắc với tốc độ 30 km/h.

Đến 16h, tâm bão còn cách Quy Nhơn 120 km, giữ cường độ cấp 14, giật cấp 17, tốc độ giảm còn 25-30 km/h. Bão dự kiến đổ bộ Quảng Ngãi - Gia Lai lúc 19-20h cùng ngày, cường độ cấp 12, sớm hơn 4 giờ so với dự báo trước.

Phạm Linh - Trần Hóa