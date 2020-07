Vùng đất thơ mộng nhất nước Mỹ

Nằm rất gần với biên giới Canada, Vermont nổi tiếng là tiểu bang có nhiều vùng đồng quê với cảnh quan thơ mộng nhất Mỹ. Caleb Kenna sống ở Vermont là một nhiếp ảnh gia và cây viết tự do 20 năm đã dành rất nhiều thời gian để thực hiện bộ ảnh Vermont nhìn từ trên cao. Bộ ảnh được giới thiệu trong mục "The World Through a Lens" trên New York Times với mong muốn đưa những hình ảnh đẹp trên thế giới tới độc giả trong thời gian Covid-19 khiến nhiều quốc gia vẫn đóng cửa biên giới.