'Vua nước rút' phải rời giải xe đạp xuyên Việt

Nghệ AnChấn thương do va chạm vào bảng quảng cáo ở chặng 5 khiến cua-rơ Nguyễn Văn Bình (TP HCM) phải chia tay cuộc đua xe đạp xuyên Việt 2026.

Trong lúc tung nước rút về đích tại Nghệ An ngày 7/4, Văn Bình tông vào bảng quảng cáo, ngã nhào xuống đường. Anh nhanh chóng được đưa vào bệnh viện đa khoa Vinh kiểm tra. Dù cua-rơ này chỉ bị chấn thương phần mềm, trầy xước và không ảnh hưởng đến xương khớp, các bác sĩ khuyên Văn Bình nghỉ hai tuần.

CLB chủ quản TP HCM ban đầu vẫn hy vọng tay đua này tiếp tục thi đấu, nhưng sáng nay đã quyết định để anh rời đội về nhà dưỡng thương. Văn Bình cũng xác nhận với VnExpress: "Tôi rất tiếc và buồn khi phải chia tay giải sớm. Chân tôi bị đọng máu bầm và dịch, phình to, không thể co duỗi được nên đi lại rất khó khăn".

Người dân Nghệ An (mặc áo chống nắng) chạy tới giúp đỡ cua-rơ Nguyễn Văn Bình sau khi anh ngã ở đích đến chặng 5 giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình HTV 2025 từ Thanh Hóa đi Nghệ An, trưa 7/4. Ảnh: Như Huy

HLV Đỗ Thành Đạt xem việc chân nước rút mạnh như Văn Bình rời giải là mất mát lớn cho đội đua TP HCM. "Cậu ấy đang rất đau, quá trình di chuyển còn khó khăn, phải có người giúp đỡ nên có cố trở lại cuộc đua này cũng khó hoàn thành cự ly thi đấu. Ngoài ra, tâm lý cũng bị ảnh hưởng", ông Đạt nói thêm. "Bình còn trẻ và còn tương lai phía trước, nên tôi quyết định để cậu ấy nghỉ hẳn, chữa trị chấn thương dứt khoát mới trở lại đường đua ở các giải khác".

Bình sẽ tiếp tục đi chụp cộng hưởng từ MRI và theo đội đến Huế rồi về TP HCM điều trị.

Văn Bình, 23 tuổi, là em họ của anh em nhà Lê Văn Duẩn - Lê Nguyệt Minh - hai cựu tay đua nước rút hàng đầu Việt Nam. Văn Bình cũng là chuyên gia nước rút hàng đầu Việt Nam hiện nay. Tại HTV Cup 2025, Bình một lần chiến thắng chặng và nhiều lần về nhì sau các ngoại binh.

Văn Bình được đưa đi cấp cứu sau khi gặp chấn thương chặng 5 giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình HTV 2025 từ Thanh Hóa đi Nghệ An, trưa 7/4. Ảnh: Vinh Ngô

Tại giải năm nay, Bình về nhì chặng hai và đang mặc Áo Cam - danh hiệu cho tay đua Việt Nam hay nhất. Do tai nạn, anh đã mất Áo Cam về tay Nguyễn Văn Nhã (Đồng Nai).

Liên quan đến sự cố hôm qua, nhiều ý kiến cho rằng, Bình bị các đối thủ phía trên "khép" - thuật ngữ đua xe đạp - nên mới bị ngã. Các trọng tài sau đó cũng xác định cua-rơ Pawel Szostka (Quân khu 7), trong lúc tung nước rút, đã chuyển hướng đột ngột kéo theo các tay đua phía sau "khép" lại đường đua và gián tiếp khiến Bình tông bảng quảng cáo, chấn thương.

Áo Cam gặp nạn ở đích đến giải xe đạp xuyên Việt Tình huống gặp nạn của Văn Bình.

Ban trọng tài sau đó nhắc nhở các đội đảm bảo hướng rút khi đã chọn về đích, đồng thời chỉ cảnh cáo Szostka mà không có án phạt. Điều này gây nên làn sóng chỉ trích dữ dội. Cựu tay đua Lê Văn Duẩn bức xúc, cho rằng chính anh cũng từng bị xử thua trong tình huống chuyển làn như vậy. "Với lỗi này tôi đã từng bị phạt xếp cuối đoàn, tước hạng nhất. Tình huống của chặng 5 vừa qua còn nặng hơn tôi năm đó mà chỉ cảnh cáo", anh nói.

Mới đây, tại Tour of Thái Lan, cua-rơ Nguyễn Thị Thật cũng bị đối thủ "khép", cản đường khi cô tìm cách rút sprint (giải thưởng dọc đường). Thật buộc phải dùng tay đẩy đối thủ rồi rút thắng sprint. Nhưng các trọng tài sau đó ra án phạt, hủy kết quả chiến thắng ở sprint. Cô còn bị phạt thêm 10 giây vào thành tích chung cuộc và bị trừ 5 điểm Áo Xanh. Từ đó, Thật mất Áo Vàng chung cuộc.

Trước khi chia tay giải đấu, Nguyễn Văn Bình đang sở hữu Áo Cam - giải thưởng cho tay đua Việt Nam có thành tích tốt nhất Cup Truyền hình TP HCM 2026 với giải thưởng chung cuộc 100 triệu đồng. Ảnh: Như Huy

Giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2026 diễn ra từ ngày 3/4 đến 30/4/2026. Đoàn đua xuất phát từ Phú Thọ - vùng đất tổ của dân tộc Việt Nam, nơi gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng và Khu di tích lịch sử Đền Hùng linh thiêng.

Sau đó, đoàn đua đi qua 25 chặng với tổng lộ trình 2.745 km, băng qua các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, rồi về đích tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM ngày 30/4.

Giải năm nay có số lượng cua-rơ ngoại tăng kỷ lục với 13 tay đua đến từ các nền xe đạp hàng đầu như Nga, Italy, Thụy Sỹ, Belarus, Colombia, Rwanda... Tổng giải thưởng gần 2 tỷ đồng, trong đó Áo Vàng chung cuộc được 200 triệu, Áo Cam 100 triệu, vô địch đồng đội 100 triệu, Áo Xanh - vua nước rút 50 triệu, Áo Đỏ - vua leo núi 50 triệu đồng và Áo Trắng - tay đua trẻ 30 triệu.

Sáng nay diễn ra chặng 6 vòng quanh quảng trường Hồ Chí Minh, Nghệ An dài tổng cộng 52 km.

Các quy tắc chính khi rút về đích theo Liên đoàn xe đạp thế giới UCI yêu cầu: Giữ làn đường (Holding the line): Vận động viên khi thực hiện nước rút phải giữ vững làn đường của mình. Không được phép rẽ đột ngột sang trái hoặc phải để chèn ép đối thủ.

Không cản đường (No Obstruction/Blocking): Không được chủ động thay đổi hướng đi nhằm mục đích ngăn cản (khép) đối thủ đang vượt lên.

Không va chạm (No Contact): Nghiêm cấm hành vi sử dụng vai, khuỷu tay hoặc chèn ép xe của đối thủ. Sự cố đáng tiếc thường xảy ra khi tay đua rút không giữ được làn, gây ra tranh cãi về việc chơi xấu hoặc gây nguy hiểm cho áo vàng hay các tay đua khác.

Phạm vi quy định: Quy tắc này đặc biệt khắt khe trong khoảng 200m đến 300m cuối trước vạch đích.

Xử phạt: Nếu trọng tài xác định có hành vi phạm luật như chèn ép, rẽ trái/phải không an toàn, tay đua có thể bị: phạt tiền, hạ bậc xếp hạng (thường là xếp cuối nhóm rút đích), loại khỏi chặng đua hoặc giải đua. Việc tuân thủ các quy tắc này đảm bảo an toàn cho các cua rơ khi tốc độ nước rút lên cao. Cup Truyền hình TP HCM - HTV cũng áp dụng quy tắc này với mục tiêu cao nhất đảm bảo an toàn cho các cua-rơ, đoàn đua và khán giả.

Đức Đồng