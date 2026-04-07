Áo Cam gặp nạn ở đích đến giải xe đạp xuyên Việt

Nghệ AnTrong lúc tung nước rút, cua-rơ Nguyễn Văn Bình đâm phải bảng quảng cáo, ngã nhào ở thắng chặng 5, cuộc đua xe đạp tranh Cup Truyền hình HTV 2026.

Chặng sáng nay 7/4 từ Thanh Hóa đi Nghệ An dài 139 km diễn ra êm ả khi các đội đua chủ yếu đưa những tay đua chủ lực về tung nước rút tại thành phố Vinh.

Cách đích khoảng 100m, các tay đua mạnh bắt đầu nhấn bàn đạp, và Nguyễn Văn Bình dạt vào bên phải, tông bảng quảng cáo, tung người khỏi xe, nằm đau đớn. Anh lập tức được xe cứu thương chở đi bệnh viện để kiểm tra. Theo HLV đội TP HCM Đỗ Thành Đạt, Văn Bình bị trầy xước mặt và gối có dấu hiệu bị đau. Anh sẽ được chiếu phim xem xét tình hình.

Văn Bình té ngã trong tung nước rút chặng 5 giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình HTV 2025 từ Thanh Hóa đi Nghệ Anh trưa 7/4. Ảnh: Video: HTV Thể thao

Nguyễn Văn Bình, 23 tuổi, là em họ của anh em nhà Lê Văn Duẩn - Lê Nguyệt Minh - hai cựu tay đua nước rút hàng đầu Việt Nam. Bình được đánh giá có khả năng nước rút hàng đầu Việt Nam hiện nay. Tại HTV Cup 2025, anh có một chiến thắng chặng và nhiều lần về nhì sau các chân sút ngoại binh.

Còn tại giải năm nay, Văn Bình về nhì chặng hai và đang mặc Áo Cam - danh hiệu cho tay đua Việt Nam hay nhất. Với sự cố trên, anh nhiều khả năng sẽ đánh mất chiếc áo này về tay Nguyễn Văn Nhã (Đồng Nai).

Về nhất ở chặng đua này vẫn là tay đua nước rút Marchuk Dzianis (Đồng Nai). Qua đó, anh tiếp tục củng cố vững chắc chiếc Áo Vàng và nới rộng danh hiệu Áo Xanh - vua nước rút với các đối thủ bám đuổi phía sau. Áo Trắng vẫn trong tay Lâm Gia Hào (Đồng Tháp). Đồng Nai dẫn đầu nội dung đồng đội.

Dzianis mừng chiến thắng chặng 5 giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình HTV 2025 từ Thanh Hóa đi Nghệ An, trưa 7/4. Ảnh: Hoàng Quỳnh

Giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2026 diễn ra từ ngày 3/4 đến 30/4/2025. Đoàn đua xuất phát từ Phú Thọ - vùng đất tổ của dân tộc Việt Nam, nơi gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng và Khu di tích lịch sử Đền Hùng linh thiêng.

Sau đó, đoàn đua đi qua 25 chặng với tổng lộ trình 2.745 km, băng qua các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, rồi về đích tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM ngày 30/4.

Giải năm nay có số lượng cua-rơ ngoại tăng kỷ lục với 13 tay đua đến từ các nền xe đạp hàng đầu như Nga, Italy, Thụy Sỹ, Belarus, Colombia, Rwanda... Tổng giải thưởng gần 2 tỷ đồng, trong đó Áo Vàng chung cuộc được 200 triệu, Áo Cam 100 triệu, vô địch đồng đội 100 triệu, Áo Xanh - vua nước rút 50 triệu, Áo Đỏ - vua leo núi 50 triệu đồng và Áo Trắng - tay đua trẻ 30 triệu.

Ngày mai 8/4 diễn ra chặng 6 vòng quanh quảng trường Hồ Chí Minh, Nghệ An dài tổng cộng 52 km.

Đức Đồng