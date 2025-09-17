'Vua nhảy sào' Duplantis gian nan chinh phục trái tim bạn gái

Không chỉ chinh phục những độ cao kỷ lục trong nhảy sào, Armand Duplantis còn trải qua hành trình gian nan để chiếm được trái tim của Desire Inglander - người từng thẳng thừng phớt lờ anh trong lần gặp đầu tiên.

Với xuất thân từ gia đình thể thao - bố là cựu VĐV nhảy sào, mẹ từng thi đấu heptathlon (7 môn phối hợp) - Duplantis dường như sinh ra để chạm tới đỉnh cao. Nhưng bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, người hâm mộ còn quan tâm đến hậu phương của anh - người mẫu kiêm nhà sáng tạo nội dung Desire Inglander.

Armand Duplantis và bạn gái Desire Inglander trên thảm đỏ lễ trao giải Thể thao Thụy Điển (Idrottsgalan 2024) tại sân vận động Friends Arena, Stockholm, ngày 22/1/2024. Ảnh: People

Cả hai gặp nhau vào một buổi tiệc mùa hè năm 2020 tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Duplantis đã bị cuốn hút bởi Inglander, nhưng cô gần như phớt lờ anh.

"Ở Thụy Điển mọi người tán tỉnh rất khác, họ nói chuyện rất nhiều", Duplantis nói với Vogue Scandinavia. "Tôi chỉ đến và nói: 'Chào, tôi là Mondo', nhưng Inglander không hề quan tâm, chỉ muốn nhảy thôi".

Sau hôm đó, cả hai bắt đầu trò chuyện qua Snapchat, và tình cảm dần nảy nở. Duplantis nhiều lần mời hẹn hò nhưng bị từ chối. Khi đó, Inglander mới 19 tuổi, chưa từng có buổi hẹn chính thức nào, và còn lo ngại phải nói chuyện bằng tiếng Anh. Cuối cùng, cô cũng nhận lời, mở ra mối quan hệ gắn bó đến nay.

Desire Inglander (trái) luôn đồng hành cùng Armand Duplantis ở mọi giải đấu. Ảnh: Shutterstock

Từ đó, Inglander luôn có mặt trên khán đài, cổ vũ cuồng nhiệt cho bạn trai. Cô không ngần ngại chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trên Instagram, đồng thời được đánh giá là người "truyền lửa" mạnh mẽ trong sự nghiệp của Duplantis.

Cả hai hiện sống chung tại một căn hộ ở đảo Kungsholmen, Stockholm, gần gia đình Duplantis. Dù tập luyện chính vẫn ở quê nhà Louisiana (Mỹ), anh thừa nhận mình ngày càng yêu nhịp sống ở Thụy Điển.

"Stockholm đẹp hơn nhiều so với Louisiana. Sau mỗi giải đấu, thật tuyệt khi được trở về, thoát khỏi áp lực và chỉ còn lại tôi với Inglander. Cô ấy là bạn đồng hành lý tưởng", VĐV 25 tuổi bày tỏ.

Inglander từng học marketing nội dung tại Berghs School of Communication - trường đào tạo truyền thông và sáng tạo hàng đầu Thụy Điển, đặt tại thủ đô Stockholm. Người đẹp 24 tuổi đang lên kế hoạch mở công ty riêng. Cô không chỉ là hậu phương vững chắc, luôn mang lại sự cân bằng để "vua nhảy sào" Duplantis tiếp tục thăng hoa, mà còn là hình mẫu phụ nữ hiện đại, độc lập, biết cân bằng giữa sự nghiệp cá nhân và tình yêu.

Duplantis lần thứ 14 phá kỷ lục thế giới nhảy sào Duplantis chạy lên khán đài hôn bạn gái sau khi phá kỷ lục tại giải điền kinh VĐTG 2025.

Duplantis đang là ngôi sao số một của nhảy sào nam. Anh phá kỷ lục thế giới 14 lần, mới nhất là mức xà 6,30 m tại giải điền kinh VĐTG 2025 ở Tokyo, Nhật Bản.

Đây là HC vàng thế giới ngoài trời thứ ba liên tiếp của Duplantis, sau Oregon 2022 và Budapest 2023. Ngôi sao Thụy Điển còn hai lần vô địch Olympic năm 2020, 2024, hai lần vô địch thế giới ngoài trời 2022, 2023, hai lần vô địch trong nhà, và là đương kim vô địch châu Âu cũng như Diamond League.

Hồng Duy (theo El Mundo)