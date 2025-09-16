Bí quyết giúp Duplantis chinh phục kỷ lục thế giới

Tâm lý thép, tốc độ siêu hạng và kỹ thuật hoàn hảo là những yếu tố then chốt giúp Mondo Duplantis phá kỷ lục thế giới nhảy sào 14 lần, mới nhất là mức xà 6,30 m.

Armand Duplantis ăn mừng tấm HC vàng bên cạnh bảng điện tử hiển thị kỷ lục 6,30 m, sau nội dung chung kết nhảy sào nam tại giải điền kinh VĐTG 2025 ở Tokyo ngày 15/9/2025. Ảnh: Reuters

Tại sân vận động quốc gia Nhật Bản ngày 15/9, Duplantis chinh phục mức xà 6,30 m - cột mốc nhiều người cho rằng không tưởng cách đây vài năm.

Chỉ trong vòng 5 năm, từ lần đầu lập kỷ lục 6,17m năm 2020, Duplantis đã nâng thành tích từng centimet và giờ đây đã chạm ngưỡng 6,30 m. Thành tích này giúp Duplantis bỏ xa người giữ kỷ lục trước đó Renaud Lavillenie tới 14cm - khoảng cách khổng lồ trong môn nhảy sào.

Theo báo Tây Ban Nha AS, điểm mạnh nhất của Duplantis nằm ở tinh thần thép. Anh không sợ hãi khi lơ lửng ở độ cao hơn 6 mét mà không có dây bảo hộ hay điểm tựa nào. Sự tự tin tuyệt đối đó mang lại cho anh một lợi thế đặc biệt.

Điều này đến từ việc Duplantis gắn bó với cây sào từ nhỏ. Khi mới ba tuổi, anh đã tập nhảy trong vườn và cả trong nhà. Cha mẹ anh, Greg và Helena, đã tạo điều kiện để anh lớn lên cùng với dụng cụ này, biến nó thành một phần tự nhiên của cuộc sống.

Armand Duplantis lướt đi khi thi đấu tại sân vận động Quốc gia Nhật Bản. Ảnh: AS

Về mặt kỹ thuật, tốc độ là nền tảng cho mọi kỷ lục của Duplantis. Ngôi sao người Thụy Điển có thể chạy 100m trong 10 giây 30, ngang ngửa nhiều VĐV nước rút chuyên nghiệp. Anh từng thắng kỷ lục gia 400m rào Karsten Warholm trong sự kiện biểu diễn 100m trước thềm Zurich Diamond League Weltklasse 2024.

Trong cú nhảy lập kỷ lục ở Tokyo, Duplantis lao vào điểm bật với vận tốc gần 38 km/h, rồi chuyển đổi thành lực đẩy thẳng đứng tương đương hơn 21 km/h. Đó là "bệ phóng" giúp VĐV 25 tuổi bắn mình lên trời như một quả tên lửa. Trong khi những người khác không thể kiểm soát quán tính, Duplantis làm chủ mọi chuyển động và điều chỉnh cơ thể để vượt qua xà một cách gọn gàng.

Cây sào trong môn thể thao này được làm bằng sợi thủy tinh và nặng từ 4 đến 5 kg. Chất liệu này không thay đổi nhiều kể từ thời của Sergey Bubka - huyền thoại Liên Xô từng thống trị thập niên 1980.

Nhưng phong cách thi đấu thì khác biệt. Bubka thiên về thể hình và sức mạnh, giống một VĐV thể dục dụng cụ. Duplantis lại là hình mẫu của một VĐV tốc độ (sprinter), chỉ nặng 80kg nhưng dựa vào vận tốc, khả năng kiểm soát thân người và kỹ năng siêu hạng để vượt xà. Sự kết hợp này tạo ra phong cách hoàn toàn mới, nâng môn nhảy sào lên tầm cao khác.

Armand Duplantis cầm đôi giày Claw ăn mừng sau khi lập kỷ lục. Ảnh: Reuters

Một yếu tố đặc biệt khác trong cú nhảy lịch sử của Duplantis là đôi giày Claw. Đây là mẫu giày được thiết kế riêng với phần gai nhô ra phía trước, trông giống như vũ khí thời Trung cổ. Duplantis chỉ mang Claw khi cảm thấy cơ hội phá kỷ lục thế giới. "Khi tôi nghĩ rằng có cơ hội lập kỷ lục, tôi sẽ mang Claw. Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng nếu tôi xỏ vào thì đó là lúc nghiêm túc nhất", anh cho biết.

Nhờ Claw, Duplantis có thể tăng tốc nhanh hơn trong 20 bước chạy, cắm sào vững vàng hơn và chuyển đổi lực tốt hơn để bật lên cao. Phiên bản đầu tiên của giày từng có phần gai kim loại sắc bén, dễ gây xước tay khi bật nhảy. Sau đó, hãng sản xuất đã cải tiến bằng vỏ cao su bọc ngoài để bảo vệ an toàn cho anh.

Tại Tokyo, khi mức xà nâng lên 6,30 m, Duplantis quyết định mang Claw. Sau hai lần thử chưa thành công, anh đổi sang cây sào cứng hơn, rồi thực hiện cú nhảy hoàn hảo ở lần thứ ba. Cả sân vận động nổ tung khi anh tiếp đón, đồng đội và đối thủ cùng ùa tới ăn mừng. Khoảnh khắc đó không chỉ mang lại cho Duplantis kỷ lục thế giới thứ 14, mà còn khẳng định anh là một trong những ngôi sao lớn nhất lịch sử điền kinh.

Duplantis lần thứ 14 phá kỷ lục thế giới nhảy sào Duplantis lần thứ 14 phá kỷ lục thế giới nhảy sào.

Hồng Duy (theo AS, The Guardian)