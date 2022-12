Vừa mở thẻ tín dụng đã nhận cuộc gọi mời rút tiền

Từ đâu những kẻ lừa đảo có được thông tin chi tiết của những người mới mở thẻ tín dụng tại các ngân hàng?

Chiều 28/12, cảnh sát cơ động, hình sự Công an quận Tân Bình phối hợp Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đồng loạt ập vào 3 văn phòng trong các toà nhà ở quận Tân Bình, tạm giữ 86 người có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông. Theo đó, 86 người này giả nhân viên tín dụng các ngân hàng gợi ý khách rút tiền từ thẻ tín dụng để chiếm đoạt.

Thông tin này nhận được nhiều quan tâm của độc giả VnExpress. Độc giả có nickname Whitehorse:

"Đọc bài báo này tôi mới giật mình nghĩ lại mấy tháng trước đây, có một người tự xưng là nhân viên ngân hàng không dưới năm lần gọi điện cho tôi thông báo về dịch vụ rút tiền từ thẻ tín dụng.

Tôi chưa nghĩ là lừa đảo nhưng tôi chưa bao giờ làm theo. Vì quả thực có rút được tiền thì bản thân chủ thẻ vẫn phải trả nên trò lừa đảo này nhắm vào những ai đang cần tiền mà có thẻ tín dụng. May mắn là tôi đã không bị mắc lừa".

Cơ quan điều tra xác định, những nghi can này giả danh nhân viên đơn vị phát hành thẻ tín dụng của các ngân hàng, gọi điện thoại tư vấn cho chủ thẻ. Lợi dụng việc ngân hàng áp dụng mức phí rất cao đối với chủ thẻ tín dụng khi rút tiền mặt, nhóm này gợi ý hỗ trợ.

Nhiều độc giả chia sẻ rằng vừa mở thẻ tín dụng tại một số ngân hàng thì đã nhận được cuộc gọi của người tự xưng là nhân viên ngân hàng mời chào rút tiền mặt. Độc giả Tùng kể:

"Tôi sử dụng thẻ tín dụng của một ngân hàng và thường xuyên nhận được điện thoại của nhiều người tự nhận nhân viên tín dụng của ngân hàng đó hỗ trợ rút tiền mặt tương đương với hạn mức thẻ.

Thử hỏi tại sao khi vừa mở thẻ đã nhận được ngay các cuộc gọi tự xưng của ngân hàng và biết rõ thông tin khách hàng như vậy? Khi tôi liên hệ với số hotline thì được nhân viên chăm sóc khách hàng giải thích rằng do tôi làm lộ thông tin nhưng tôi là người làm việc trong lĩnh vực IT nên tôi quá hiểu bản chất của việc bảo mật dữ liệu.

Cá nhân tôi cho rằng các ngân hàng nên có biện pháp bảo vệ khách hàng của mình tốt hơn để tăng uy tín và kiểm soát nhân viên quản lý dữ liệu của mình hiệu quả nếu không tình trạng lừa đảo qua mạng như vậy không ít".

Độc giả Đinh Hường nói khi làm thẻ tín dụng của một ngân hàng thì được mời rút tiền mặt, sau đó độc giả này gọi lên bộ phận chăm sóc khách hàng thì được thông báo "yêu cầu cẩn thận, không cung cấp thông tin":

"Trước kia tôi làm thẻ tín dụng của các ngân hàng khác thì không sao, cho đến khi làm thẻ của một ngân hàng thì thẻ của bên này giao tận nơi, không được nhận tại quầy của ngân hàng.

Ngày nào cũng có từ 3-5 cuộc, thậm chí có ngày tới bảy cuộc xưng là nhân viên ngân hàng gọi điện tới hỏi thăm "chị đã nhận thẻ được chưa, trong lúc sử dụng có thắc mắc gì không", rồi tư vấn rút tiền mặt từ thẻ tín dụng.

Họ gọi hoài mà tôi nổi nóng, tôi không rảnh để mà suốt ngày nghe điện thoại. Tôi gọi lên tổng đài ngân hàng đó phản ánh vì tại sao mới nhận được thẻ thôi mà bao nhiêu người làm phiền.

Bên ngân hàng xác nhận là không phải bên họ gọi, mấy người kia là lừa đảo, yêu cầu khách hàng cẩn thận, không cung cấp thông tin. Bây giờ có số nào gọi tư vấn rút tiền là tôi chặn hết".

Thế nhưng, từ đâu những kẻ lừa đảo có được thông tin chi tiết như họ tên, số điện thoại, hạn mức tín dụng của khách hàng... vẫn là một thắc mắc của nhiều độc giả:

"Khi tôi mở thẻ tín dụng của ngân hàng, sau một vài ngày thì có người gọi từ số máy lạ tới, tự xưng là nhân viên ngân hàng, họ biết toàn bộ dữ liệu cá nhân của mình và biết mình dùng loại thẻ gì, hạn mức ra sao...

Những cuộc gọi đó liên tục hàng ngày sau nhiều tháng, rất là phiền phức. Khi gọi lên bộ phận chăm sóc khách hàng của ngân hàng thì họ nói là do tôi làm lộ thông tin. Nhưng tôi là người rất hiểu về vấn đề bảo mật các tài khoản và thông tin ngân hàng nên chắc chắn không thể có chuyện tôi làm lộ thông tin được".

toanlq.cv

"Tôi cũng sử dụng thẻ tín dụng của vài ngân hàng và bản thân là một coder thì thừa hiểu phải bảo mật thông tin cá nhân thế nào. Thế nhưng ngày nào tôi cũng nhận được số điện thoại lạ gọi vào tư vấn rút tiền mặt từ thẻ tín dụng, thậm chí có thẻ vừa mới mở chưa thực hiện bất kỳ giao dịch nào cũng được gọi tư vấn.

Rõ ràng khâu bảo mật dữ liệu của các ngân hàng vẫn đang rất có vấn đề, không khắc phục ngay thì sẽ còn nhiều tổ chức lừa đảo thế này tồn tại và chiếm đoạt tiền của dân".

Hoàng Linh

Hữu Nghị tổng hợp

