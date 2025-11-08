Một tay cầm điện thoại, một tay điều khiển xe, hai con mắt dán chặt vào màn hình là nguyên nhân của không biết bao nhiêu tai nạn.

Thật khó hiểu khi giữa dòng xe cộ đông đúc, vẫn có những người "bất chấp sinh mạng", mải mê nhắn tin, xem mạng xã hội hay gọi điện ngay trên đường. Họ dường như quên rằng chỉ một giây lơ là thôi, tai nạn có thể xảy ra. Một cú va chạm, một cú ngã, hậu quả có thể là thương tật suốt đời hoặc thậm chí mất đi mạng sống. Những người đó không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn đe dọa an toàn của những người xung quanh như người đi bộ, người đi xe đạp, lái ôtô hay xe máy khác.

Vừa lái xe vừa dùng điện thoại, biểu hiện coi thường tính mạng Nam thanh niên lái xe máy một tay, một tay sử dụng điện thoại trong tình trạng cúi gằm xuống.

Hành vi vừa đi xe vừa dùng điện thoại là vi phạm luật giao thông. Luật Giao thông đường bộ đã quy định rõ: người điều khiển phương tiện không được sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe. Tuy nhiên, không ít người vẫn coi thường quy định ấy, xem như chuyện nhỏ. Cảnh tượng người chạy xe máy, đầu cúi xuống điện thoại, loạng choạng giữa đường khiến ai nhìn thấy cũng phải thót tim. Đó không chỉ là sự bất cẩn mà còn là thiếu ý thức, thiếu tôn trọng mạng sống con người.

Cần phải lên án mạnh mẽ và xử phạt nghiêm khắc hành vi này. Cảnh sát giao thông nên tăng cường kiểm tra, xử lý, không để tình trạng nhắc không sợ, phạt rồi vẫn tái phạm. Đồng thời, mỗi người cần tự nâng cao ý thức: không có tin nhắn, cuộc gọi hay video nào đáng giá bằng mạng sống của mình.

Không chỉ người đi xe máy, lái xe ôtô cũng không thoát khỏi "ma lực" của màn hình điện thoại. Một tay điều khiển vô-lăng, tay còn lại và mắt dán chặt vào màn hình, thỉnh thoảng liếc qua đường một cách hời hợt. Họ nhắn tin, lướt mạng xã hội, thậm chí xem video khi đang lưu thông.

Chỉ cần một giây lơ đễnh, một cú đánh lái chậm trễ, hay một cái phanh gấp đều có thể cướp đi sinh mạng của người khác. Nhiều người chủ quan, nghĩ rằng "chỉ xem một chút thôi", "chỉ nhắn tin vài giây". Họ không biết rằng, chỉ trong 3 giây mất tập trung, xe đã có thể đi hàng chục mét mà không được kiểm soát. Trên đường phố hay cao tốc, khoảng cách đó đủ để tạo nên một thảm kịch.

Những chiến dịch tuyên truyền, những biển cảnh báo "Đã uống rượu bia – không lái xe" cần được mở rộng thêm: "Đang lái xe – đừng dùng điện thoại". Hai hành vi này có mức độ nguy hiểm là như nhau. Hãy tự hỏi: một tin nhắn, một cuộc gọi hay một bức ảnh đáng giá bao nhiêu so với sinh mạng?

Mỗi khi cầm điện thoại khi đang lái xe, hãy nhớ rằng, chỉ một giây mất tập trung có thể đổi bằng cả đời ân hận. Sự an toàn của bản thân và những người xung quanh đáng giá hơn bất cứ thông báo nào trên màn hình. Hãy dừng lại, cất điện thoại xuống, và lái xe bằng cả hai tay và bằng cả sự tôn trọng đối với cuộc sống.

Độc giả Vũ Vũ