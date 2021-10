Vua cờ Carlsen vô địch Champions Tour Final

Dù thua Teimour Radjabov ở vòng bảy, Magnus Carlsen vẫn vô địch siêu giải cờ nhanh online Champions Chess Tour Final sớm hai lượt đấu tối 2/10.

Carlsen không kiếm thêm điểm nào ở vòng bảy, khi thua Radjabov 1-3 sau bốn ván. Nhưng, kỳ thủ đứng thứ hai Wesley So cũng trắng tay với trận thua 0,5-2,5 trước Levon Aronian. Cách biệt giữa Carlsen và So được duy trì là bảy điểm, khi giải chỉ còn hai vòng đấu. Số điểm tối đa So kiếm được trong hai vòng còn lại là sáu, vì thế Carlsen đảm bảo chức vô địch Champions Tour 2021.

Carlsen vô địch giải đấu do chính anh khởi xướng. Ảnh: chụp màn hình

"Hôm nay tôi chơi rất tệ", Carlsen nói. "Ván đầu tiên tôi có cơ hội thắng, nhưng Radjabov phòng thủ tốt. Ở ván thứ ba tôi nghĩ mình không thể thua được, nhưng tính sót nước đẩy tốt b5 của đối thủ. Lần này, tôi thí hậu nhưng không thành công như ngày hôm trước gặp Anish Giri. Nhưng tôi không bận tâm lắm vì đã vô địch".

Carlsen vô địch sớm phần lớn nhờ vào số điểm thưởng trước khi bắt đầu Tour Finals. Do có thành tích tốt nhất của các chặng ở Tour, Carlsen được thưởng 16,5 điểm, trong khi So được 12,5 điểm. Còn Radjabov chỉ bắt đầu Tour Final với 6 điểm.

Qua bảy vòng của Tour Final, chính Radjabov thể hiện tốt nhất với 15 điểm, nếu không tính điểm thưởng. Carlsen và Hikaru Nakamura đứng thứ hai với 12 điểm.

*Bảng điểm sau vòng bảy Tour Final

TT Kỳ thủ Quốc tịch Điểm Thưởng Tổng 1 Carlsen Na Uy 12 16,5 28,5 2 So Mỹ 9 12,5 21,5 3 Radjabov Azerbaijan 15 6 21 4 Aronian Armenia 10 8 18 5 Nakamura Mỹ 12 4 16 6 Vachier-Lagrave Pháp 11 2,5 13,5 7 Artemiev Nga 10 3,5 13,5 8 Giri Hà Lan 6 5,5 11,5 9 Duda Ba Lan 11 0 11 10 Mamedyarov Azerbaijan 9 0,5 9,5

Chức vô địch giúp Carlsen nhận 100.000 USD. Tổng thưởng của Carlsen qua mùa giải Champions Tour 2021 là 293.500 USD, chiếm gần 20% quỹ thưởng của giải.

Tour Final quy tụ 10 kỳ thủ gồm Carlsen, Wesley So, Hikaru Nakamura, Levon Aronian, Teimour Radjabov, Maxime Vachier-Lagrave, Shakhriyar Mamedyarov, Duda, Vladislav Artemiev và Anish Giri. Họ sẽ đấu vòng tròn một lượt, mỗi ngày một trận. Mỗi trận đấu bốn ván cờ nhanh, người thắng sau bốn ván được 3 điểm, thua không được điểm. Nếu hoà 2-2, hai kỳ thủ bước vào tie-break, bắt đầu với hai ván cờ chớp. Nếu vẫn hoà ở cờ chớp, họ đấu một ván armageddon. Người thắng tie-break được 2 điểm, thua nhận 1 điểm.

Vòng tám diễn ra từ 22h chủ nhật 3/10, giờ Hà Nội.

Xuân Bình