Carlsen thắng nhọc ở Champions Tour Final

Vua cờ Magnus Carlsen thua ba trong bảy ván gặp Shakhriyar Mamedyarov, ở vòng hai siêu giải cờ nhanh online Champions Chess Tour Final tối 26/9.

Mamedyarov gây bất ngờ khi cầm quân trắng, thắng Carlsen ở ván cờ nhanh đầu tiên. Vua cờ Na Uy gỡ hoà 1-1 ở ván kế tiếp trong tàn cuộc hai tượng và mã chống xe và tượng. Trận đấu liên tiếp phân định thắng thua và người cầm quân trắng luôn thắng. Hoà 2-2 sau bốn ván cờ nhanh, Carlsen dẫn trước ở tie-break cờ chớp, nhưng kỳ thủ số 11 thế giới ngay lập tức gỡ hoà để đưa trận đấu vào ván armageddon. Ở đó, Carlsen thắng nhanh sau 22 nước cờ. Carlsen kiếm thêm hai điểm, còn Mamedyarov được một điểm.

Carlsen thi đấu trước máy tính ở một địa điểm tại Na Uy. Ảnh chụp màn hình

Carlsen từng nổi tiếng với kỷ lục 125 ván bất bại liên tiếp ở cờ tiêu chuẩn, từ tháng 8/2018 đến tháng 10/2020. Chuỗi trận đó bắt đầu sau khi Carlsen thua Mamedyarov ở siêu giải Biel ngày 31/7/2018. Trận đấu giữa hai cao thủ này luôn ẩn chứa nhiều bất ngờ.

Không thể giành điểm tối đa nhưng Carlsen vẫn nới rộng cách biệt với nhì bảng Wesley So, do kỳ thủ Mỹ gốc Philippines trắng tay ở vòng hai. So thua nhanh Maxime Vachier-Lagrave 0,5-2,5 sau ba ván. Tính cả điểm thưởng từ vị trí ở các chặng của Tour, Carlsen đang có 21,5 điểm, hơn So sáu điểm tại Tour Final.

Kỳ thủ số năm thế giới Levon Aronian cũng thắng trận đầu tiên, với tỷ số 2,5-1,5 trước Vladislav Artemiev. Aronian đứng thứ ba với 12 điểm.

Jan-Krzysztof Duda cũng thắng Anish Giri ở bốn ván cờ nhanh với tỷ số 2,5-1,5. Duda chính là người chấm dứt chuỗi 125 ván bất bại của Carlsen, và đang giữ Cup Thế giới.

Cặp đấu còn lại gây thất vọng khi Hikaru Nakamura và Teimour Radjabov dùng những biến hoà nhanh quen thuộc ở cả bốn ván cờ nhanh. Đến cờ chớp, Nakamura thắng để kiếm thêm hai điểm.

Bảng điểm sau vòng hai. Ảnh: Chess24

Tour Final quy tụ 10 kỳ thủ gồm Carlsen, Wesley So, Hikaru Nakamura, Levon Aronian, Teimour Radjabov, Maxime Vachier-Lagrave, Shakhriyar Mamedyarov, Duda, Vladislav Artemiev và Anish Giri. Họ sẽ đấu vòng tròn một lượt, mỗi ngày một trận. Mỗi trận đấu bốn ván cờ nhanh, người thắng sau bốn ván được 3 điểm, thua không được điểm. Nếu hoà 2-2, hai kỳ thủ bước vào tie-break, bắt đầu với hai ván cờ chớp. Nếu vẫn hoà ở cờ chớp, họ đấu một ván armageddon. Người thắng tie-break được 2 điểm, thua nhận 1 điểm.

Vòng ba diễn ra từ 22h, thứ hai 27/9, giờ Hà Nội, với các cặp đấu: Carlsen - Vachier-Lagrave, Duda - Mamedyarov, So - Artemiev, Aronian - Nakamura và Radjabov - Giri.

Xuân Bình