UAESau ván đấu chính xác bậc nhất lịch sử chung kết cờ vua thế giới, Magnus Carlsen và Ian Nepomniachtchi cùng bị đưa đi kiểm tra doping tối 28/11.

Nepomniachtchi cầm quân trắng ở ván ba và tiếp tục chọn khai cuộc Tây Ban Nha giống như ván đầu tiên. Lần này hai kỳ thủ đều đi những nước hầu hết như siêu máy đề xuất và hoà sau 41 nước cờ. Ván đấu kết thúc nhanh hơn thường lệ, chỉ sau 2 tiếng 40 phút.

Ngay sau khi hai kỳ thủ bắt tay hoà, trọng tài đến và nói rằng họ phải kiểm tra doping. Carlsen tỏ ra thất vọng thấy rõ, còn Nepomniachtchi khá bình thản.

Vua cờ Carlsen tỏ thái độ khi bị kiểm tra doping

Trong họp báo sau trận, khi được hỏi vì sao anh lại tỏ thái độ như vậy, Vua cờ nói: "Vì kế hoạch ban đầu của tôi sau khi kết thúc ván đấu là xem Chelsea - Man Utd ở Ngoại hạng Anh, Real Madrid - Sevilla tại La Liga và Clippers vs Warriors ở NBA".

Carlsen hâm mộ bóng đá và CLB Real Madrid. Anh từng đứng đầu thế giới ở trò chơi Fantasy Premier League tháng 12/2019. Cơ bản đây là trò chơi lựa chọn đội hình cầu thủ sẽ toả sáng từng vòng đấu Ngoại hạng Anh. Ngoài ra Carlsen cũng am hiểu bóng rổ và NBA. Carlsen càng có lý do để xem ba trận đấu trên do 29/11 là ngày nghỉ đầu tiên của trận chung kết cờ vua thế giới, sau ba ván bất phân thắng bại với Nepomniachtchi.

Một ngày trước ván thứ ba, Carlsen đã nói rằng cả hai kỳ thủ đều thận trọng, và điều này ảnh hưởng tới chất lượng ván đấu. Kỳ thủ Na Uy cũng dự đoán ván thứ ba sẽ hoà để cả hai bước vào ngày nghỉ đầu tiên với tâm trạng tốt nhất, và kết quả đúng như anh đã nói.

Carlsen hoà 17 ván cờ tiêu chuẩn gần nhất ở các trận chung kết cờ vua thế giới. Ảnh: FIDE

Hai bên lặp lại những nước cờ giống như ván đầu tiên, cho đến nước thứ tám Nepomniachtchi đẩy tốt a4. Lần gần nhất biến này xuất hiện ở một trận tranh ngôi Vua cờ đã cách đây 28 năm ở London, khi Garry Kasparov gặp người thách đấu Nigel Short. Khi đó Kasparov thắng 12,5-7,5 và bảo vệ ngôi Vua cờ. Khi xem Nepomniachtchi lặp lại biến khai cuộc ông từng dùng trước Kasparov, Short viết lên Twitter: "Thế cờ này khiến tôi hồi tưởng lại nhiều quá khứ đau buồn. Hoá ra sau 28 năm, vết sẹo này vẫn còn đau".

Chỉ sau khoảng 23 nước đi, thế cờ đã trở nên cân bằng và phần còn lại của ván đấu có phần chỉ là thủ tục. "Cả hai đều đánh chính xác, và họ trông có vẻ đang chán vì những nước tiếp theo chỉ là thủ tục", cựu á quân thế giới Fabiano Caruana nói với Chess.com.

Trong cờ vua, có một chỉ số do máy tính đánh giá độ chính xác trong các nước đi của kỳ thủ, đó là "average centipawn loss", viết tắt là ACL. Nếu coi mỗi quân tốt trị giá một điểm, chỉ số ACL nghĩa là trung bình mỗi nước đi, kỳ thủ sẽ mất bao nhiêu phần trăm điểm. Ván thứ ba ở trận chung kết khép lại với sai số lần lượt chỉ 3% và 2% với Nepomniachtchi và Carlsen. Đây là một trong những ván đấu có ACL thấp nhất lịch sử chung kết cờ vua thế giới.

Trùng hợp là sau khi kết thúc ván đấu đó, hai kỳ thủ phải kiểm tra doping. Đây không phải lần đầu Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) can thiệp vào một trận tranh ngôi Vua cờ, dù cờ vua không phải môn thể thao Olympic. Sau ván tám của trận chung kết năm 2013 giữa Carlsen và Viswanathan Anand, hai kỳ thủ cũng được kiểm tra doping.

Những chất WADA cấm các kỳ thủ sử dụng gồm Amphetamines, Ephedrine, Methylephedrine, Pseudoephedrine, Modafinil hay Caffeine. Trong đó, Amphetamines kích thích hệ thần kinh trung ương, Ephedrine và Pseudoephedrine tăng huyết áp, Modafinil chống buồn ngủ còn Caffeine giúp cơ thể tỉnh táo.

Xuân Bình