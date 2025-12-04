'Vua bút bi' Thiên Long sắp về tay người Nhật

Tập đoàn Kokuyo của Nhật Bản muốn mua hơn 65% vốn tại Tập đoàn Thiên Long - doanh nghiệp đầu ngành bút viết và văn phòng phẩm.

Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT), cổ đông lớn nhất sở hữu 46,82% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG), vừa thông báo đang trong quá trình đàm phán với Tập đoàn Kokuyo để chuyển nhượng toàn bộ cổ phần. Số lượng cổ phiếu được bán ra gần 41,1 triệu đơn vị.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Kokuyo dự kiến thực hiện chào mua công khai thêm gần 16 triệu cổ phiếu TLG, tương đương 18,19%. Nếu thành công, họ sẽ sở hữu tới 65,01% vốn điều lệ và đưa Tập đoàn Thiên Long trở thành công ty con. Thông tin liên quan đến giao dịch dự kiến còn phụ thuộc vào những bước tiếp theo giữa các bên.

Theo công bố từ Kokuyo, giá trị thương vụ ước tính khoảng 27,6 tỷ yen (tương đương 4.700 tỷ đồng). Như vậy, cổ phiếu TLG có thể được định giá hơn 82.000 đồng một đơn vị. Hai công ty liên kết của Thiên Long là Nhà sách Phương Nam và PEGA Holdings không nằm trong thương vụ.

Ban lãnh đạo Thiên Long khẳng định trong quá trình này, tất cả bộ phận tiếp tục hoạt động bình thường và ổn định. Họ kỳ vọng sự tham gia của đối tác Nhật Bản sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng thêm không gian hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu, thiết kế, phù hợp với định hướng chiến lược toàn cầu hóa.

Bút bi Thiên Long bày bán trong nhà sách. Ảnh: Quỳnh Trần

Kokuyo là một trong những tập đoàn có lịch sử hơn 100 năm, có vị thế vững chắc trên thị trường thế giới trong lĩnh vực văn phòng phẩm và giải pháp cho doanh nghiệp. Tại Việt Nam, Kokuyo đang sở hữu các sản phẩm mang thương hiệu Campus. Đây cũng là đơn vị hợp tác với Thiên Long thực hiện các hợp đồng gia công sản phẩm theo yêu cầu và thiết kế trong thời gian qua.

Doanh nghiệp này cho biết việc mua lại TLG sẽ giúp họ tiếp cận cơ sở hạ tầng kinh doanh vững mạnh của Thiên Long trong lĩnh vực sản xuất bút viết và thúc đẩy hơn nữa sự mở rộng hoạt động văn phòng phẩm toàn cầu của Kokuyo. Họ cũng kỳ vọng rằng việc tích hợp thế mạnh của TLG trong phát triển sản phẩm, sản xuất và mua sắm với năng lực của Kokuyo ở việc lập kế hoạch sản phẩm và tiếp thị sẽ góp phần vào tăng trưởng bền vững và tạo ra giá trị lâu dài cho cả hai công ty.

Việc mua lại Thiên Long cũng sẽ mở rộng hoạt động kinh doanh của Kokuyo bằng cách tận dụng nền tảng bán hàng của TLG tại ASEAN. Mục tiêu là đưa ASEAN trở thành thị trường cốt lõi thứ tư của công ty, bên cạnh Nhật Bản, Trung Quốc và Ấn Độ.

Kokuyo cũng tiết lộ giao dịch mua cổ phần từ TLAT dự kiến hoàn tất vào tháng 8/2026. Còn đợt chào mua công khai thêm cổ phiếu TLG diễn ra khoảng tháng 10-11/2026, tùy thuộc phê duyệt của cơ quan quản lý.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu Tập đoàn Thiên Long chốt phiên 4/12 tăng 1,3% lên 64.200 đồng một đơn vị. Trước đó, mã này đã có hai phiên tím trần liên tiếp vào đầu tuần. Thị giá hiện tại phục hồi gần 40% so với giai đoạn khủng hoảng chung của thị trường hồi đầu tháng 4 nhưng vẫn thấp hơn đầu năm khoảng 3%.

Tất Đạt