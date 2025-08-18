Thiên Long muốn đầu tư 2,8 triệu USD sang Philippines

Sau khi thâu tóm Nhà sách Phương Nam, Tập đoàn Thiên Long dành 2,8 triệu USD đầu tư mở rộng thương hiệu sang thị trường Philippines.

Tập đoàn Thiên Long (TLG) vừa công bố nghị quyết đầu tư sang thị trường Philippines để tạo dựng thương hiệu FlexOffice Philippines với số vốn 2,8 triệu USD (tương đương gần 73 tỷ đồng). Tổng số vốn đều được Thiên Long chuẩn bị sẵn bằng tiền, không cần vay thêm.

Doanh nghiệp này sẽ thành lập tổ chức kinh tế hoặc góp vốn, mua cổ phần vốn góp để tham gia quản lý. Mục tiêu là nhập khẩu và kinh doanh văn phòng phẩm cùng các sản phẩm, hàng hóa khác tại Philippines.

Ông Cô Gia Thọ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thiên Long. Ảnh: Thành Nguyễn

Kế hoạch đầu tư tại thị trường mới nằm trong chiến lược từng được ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch Hội đồng quản trị TLG - chia sẻ với VnExpress hồi giữa tháng 4. Ông cho biết nhiều năm qua, ngành bút viết và văn phòng phẩm ở Đông Nam Á đang thu hẹp lại, các doanh nghiệp chọn chuyển qua các ngành khác có quy mô lớn hơn và lợi nhuận nhiều hơn. Trong khi đó, thị trường nước ngoài có tốc độ phát triển 35% mỗi năm nên còn nhiều dư địa cho Thiên Long tham gia.

Hiện tại, mảng xuất khẩu đóng góp 20% doanh thu cho công ty, trong thập kỷ qua, doanh thu thị trường nước ngoài có nhiều năm tăng trưởng hai con số và trong năm 2024, lần đầu tiên Thiên Long ghi nhận mức nghìn tỷ đồng. Ban lãnh đạo đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên trong những năm tới khi áp dụng chiến lược glocalization, tức lấy thế mạnh ở thị trường nội địa (local), chuyển hóa và áp dụng ra quốc tế (global).

Thời gian qua, Thiên Long có nhiều bước đi mở rộng hoạt động kinh doanh tập trung vào mảng kinh doanh cốt lõi. Cuối tháng 5, thông qua công ty con Tân Lực Miền Nam, TLG tuyên bố đầu tư và sở hữu Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam (PNC) - đơn vị sở hữu chuỗi gần 50 nhà sách cùng tên. Ban lãnh đạo cho biết đầu tư vào PNC là một trong những bước đi chiến lược trong mục tiêu phát triển ngành hàng mới, nhất là nhóm đồ chơi hay lifestyle (hàng tiêu dùng mang phong cách) đã theo đuổi những năm qua.

Năm nay, Thiên Long đặt mục tiêu doanh thu thuần 4.200 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2024. Lợi nhuận 450 tỷ đồng, giảm nhẹ gần 3%. Ban lãnh đạo kỳ vọng thương vụ M&A trên có thể tạo động lực tăng trưởng và mở ra cơ hội mới.

6 tháng đầu năm, hãng bút bi và văn phòng phẩm này có doanh thu hơn 2.040 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên do chi phí bán hàng dâng cao, lợi nhuận sau thuế giảm hơn 9% về hơn 300 tỷ đồng. Họ hoàn thành gần một nửa chỉ tiêu doanh thu nhưng đã đạt hai phần ba kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tất Đạt