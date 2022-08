Vụ xô xát giữa Brad Pitt và Jolie trên máy bay được hé lộ

MỹAngelina Jolie từng tố cáo với FBI Brad Pitt túm đầu bạo hành cô, quát mắng các con trên chuyến bay dẫn đến vụ ly dị.

Ngày 16/8, tờ Puck đăng loạt tài liệu về vụ FBI điều tra Brad Pitt bạo hành vợ con trên chuyến bay ngày 14/9/2016. Jolie được xác nhận là người tố cáo chồng, nói nam diễn viên uống say và nổi điên. Trong phòng vệ sinh, anh "túm đầu cô, lắc mạnh" khi tranh cãi về một trong những đứa trẻ của họ. Jolie cho biết Pitt đấm tay vào trần máy bay bốn lần trước khi hét lớn: "Mày đã phá hoại gia đình này".

Brad Pitt (trái) và Angelina Jolie thời còn yêu. Ảnh: FilmMagic

Brad Pitt cũng quát mắng khi các con cố gắng bảo vệ Jolie. Khi bọn trẻ hỏi: "Mẹ có sao không, mẹ?", Pitt đáp: "Không, cô ta không sao, cô ta đang hủy hoại gia đình này, cô ta bị điên". Một trong số con của cặp sao hét lên: "Không phải mẹ mà chính là bố, khốn kiếp", khiến Pitt lao về phía đứa trẻ. Jolie chặn lại và bị anh xô ngã, dẫn đến vết thương ở khuỷu tay.

Cô cho biết còn bị chồng đổ bia lên người khi đang cố ngủ. Khi máy bay hạ cánh, Jolie nói với Brad Pitt sẽ đưa các con về một khách sạn ở California để nghỉ ngơi. Theo Jolie, Pitt giằng co và hét lên: "Cô không được cướp những đứa trẻ của tôi" rồi đẩy vợ. Sáu ngày sau, Jolie đệ đơn ly hôn.

Trong đơn gửi tòa, Jolie chụp lại các vết thương, các đoạn nhật ký của con và nói muốn tìm kiếm sự chăm sóc, bảo vệ lũ trẻ. Cô cũng tố cáo Pitt đã đánh con trai cả Maddox (lúc đó 15 tuổi) khi cậu bé cố can ngăn cha mẹ. Sau đó, Brad Pitt bị hai cơ quan FBI và Los Angeles Department of Child and Family Services điều tra.

Đội ngũ của Brad Pitt phủ nhận thông tin đánh Maddox qua thông cáo báo chí gửi tờ People: "Anh ấy muốn nhấn mạnh rằng vụ tranh cãi không dẫn đến các tác động vật lý và không có ai bị thương. Brad Pitt không đánh vào mặt con. Anh ấy có chạm vào người Maddox vì vụ cãi vã lúc đó vượt ngoài tầm kiểm soát".

Sau vụ ồn ào, Brad Pitt và Angelina Jolie ly dị, chấm dứt mối tình hơn 10 năm. Các cơ quan chức năng không khởi tố nam diễn viên vì không phát hiện dấu hiệu bạo hành trong quá trình điều tra. Pitt cũng tuyên bố cai rượu sau khi ly dị Jolie.

Brad Pitt và Angelina Jolie quen khi đóng chung phim Mr. & Mrs. Smith(2005). Pitt sau đó ly dị vợ Jennifer Aniston để hẹn hò Jolie. Hai người kết hôn năm 2014, có sáu con chung. Năm 2019, cặp sao kết thúc quan hệ vợ chồng và trở lại tình trạng độc thân. Tuy nhiên, vụ ly dị giữa họ hiện tiếp tục diễn ra tại tòa vì chưa thống nhất các điều khoản chia tài sản, quyền nuôi con.

Sáu con của Angelina Jolie Các con chung của Angelina Jolie và Brad Pitt. Video: Phương Mai

Phương Mai (theo Variety)