Vũ Thắng Lợi sẽ biểu diễn cùng gần 100 nhạc công

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi sẽ biểu diễn cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội gần 100 người, trong concert "Mùa chim én bay", ngày 13/3 ở Hà Nội.

Chương trình được xây dựng theo tinh thần thính phòng chuẩn mực, mang đến những tiết mục đậm chất hàn lâm. Chủ đề đêm nhạc lấy theo tên ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Hiệp, với thông điệp về sự hồi sinh. Phần một gồm các ca khúc về ký ức biên thùy, mùa xuân trong những năm tháng đất nước còn khốn khó. Ở phần hai, nghệ sĩ hát tôn vinh tình mẹ, tình yêu quê hương đồng thời tái hiện vẻ đẹp tâm hồn người lính. Với phần ba, anh hát những tình khúc về Hà Nội. Ca sĩ muốn truyền tải âm hưởng hiện đại, sang trọng nhưng vẫn giữ chất lãng mạn, trữ tình.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nhạc sĩ Hồng Kiên, giám đốc âm nhạc, cho biết đây là thử thách lớn với ca sĩ, đòi hỏi quá trình tập luyện kỹ lưỡng, nghiêm túc. So với nhiều concert khác, số lượng nhạc công trong show của Vũ Thắng Lợi đông vượt trội. Chương trình Hồng Nhung hát về Hà Nội (2024) có hơn 40 nghệ sĩ trong dàn nhạc.

Đạo diễn Cao Trung Hiếu cho biết dàn nhạc giao hưởng, với phần trình diễn sống động của các nhạc công, là điểm nhấn mỹ thuật lớn nhất trong concert. Tuy nhiên, do không gian Nhà hát Hồ Gươm - nơi diễn ra chương trình khá nhỏ so với số nghệ sĩ, êkíp sẽ cần tính toán để thiết kế không gian biểu diễn phù hợp.

Vũ Thắng Lợi hát 'Hà Nội đêm mùa đông' Vũ Thắng Lợi biểu diễn "Hà Nội đêm mùa đông" cùng Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, năm 2025. Video: Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội

Các khách mời gồm ca sĩ Thu Hà, Hồng Duyên, hai giọng ca của quân đội là Trung tá Trịnh Phương và Viết Danh, ca sĩ trẻ Hà An Huy. Vũ Thắng Lợi kỳ vọng sự kết hợp với quán quân Vietnam Idol Hà An Huy tạo màu sắc mới mẻ, đồng thời thể hiện sự giao thoa giữa các thế hệ nghệ sĩ, đưa các tiết mục đến gần hơn với khán giả trẻ. Anh và nhạc sĩ Hồng Kiên đánh giá cao Hà An Huy ở giọng hát, tinh thần chăm chỉ. Sau Vietnam Idol, ca sĩ cần mẫn luyện tập, biểu diễn trong nhiều chương trình có các dàn nhạc giao hưởng, trong đó có Musique de Salon của nhạc sĩ Đức Trí. MC Phí Linh và nghệ sĩ Kim Cúc - giọng đọc huyền thoại của Đài Tiếng nói Việt Nam - dẫn chương trình.

Vũ Thắng Lợi 41 tuổi, nhiều năm gắn bó dòng nhạc cách mạng, thính phòng. Anh tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, công tác tại Đoàn Nghệ thuật Quân khu 2, hiện là Phó Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Ca sĩ được biết đến với giải á quân dòng nhạc thính phòng tại Sao Mai năm 2011. Anh cũng được đề cử Nghệ sĩ mới của năm tại Giải Âm nhạc Cống hiến 2015 và giành Huy chương Vàng tại Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc 2015.

Năm 2014, anh ra album Tình ca, gồm chín bài hát trong kho tàng nhạc cách mạng, được giới chuyên môn đánh giá cao. Anh từng thực hiện nhiều liveshow như Hà Nội của riêng tôi, Quê hương. Anh nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2023. Dịp này, ngoài thực hiện liveshow, ca sĩ ra mắt album cùng tên Mùa chim én bay.

Hà Thu