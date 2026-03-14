Vũ Thắng Lợi làm mới nhạc cách mạng

Hà NộiVũ Thắng Lợi cùng gần 100 nghệ sĩ Dàn nhạc giao hưởng quân đội làm mới nhiều ca khúc quen thuộc như "Mùa xuân nho nhỏ", "Xuân chiến khu".

Concert tối 13/3 của ca sĩ lấy chủ đề từ ca khúc của nhạc sĩ Hoàng Hiệp - Mùa chim én bay, gợi biểu tượng của hy vọng và khởi đầu mới. Từ ý tưởng đó, concert được xây dựng như một hành trình ký ức đi qua nhiều lát cắt thời gian: Mùa xuân của lịch sử, mùa xuân hòa bình và trong ký ức tuổi thơ của anh.

Đêm nhạc mở màn bằng Mùa xuân gọi của Trần Tiến. Âm thanh dày của dàn nhạc giao hưởng nâng đỡ giọng tenor giàu nội lực của Vũ Thắng Lợi. Trong vai trò giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Hồng Kiên giữ cấu trúc quen thuộc của các ca khúc nhưng mở rộng biên độ cảm xúc bằng hòa âm giao hưởng. Nhờ vậy, những bài hát vốn quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả vẫn mang lại cảm giác mới mẻ.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi trong concert. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Không gian âm học chuẩn quốc tế của Nhà hát Hồ Gươm giúp các lớp âm thanh hiện lên rõ nét. Những đoạn kèn đồng hào sảng hay phần dây mềm mại tăng thêm kịch tính cho các ca khúc như Em nghĩ gì khi mùa xuân đến, Mùa xuân nho nhỏ (nhạc sĩ Trần Hoàn).

Vũ Thắng Lợi, Hà An Huy hát "Mưa xuân" (tác giả Võ Đông Điền).

Với Nhớ về Hà Nội (nhạc sĩ Hoàng Hiệp), Vũ Thắng Lợi xử lý giai điệu theo màu sắc blues, ngẫu hứng đối thoại cùng tiếng saxophone của Hồng Kiên. Anh giữ phong thái bay bổng trong các ca khúc Tình ca mùa xuân (nhạc sĩ Trần Hoàn) và Bài ca thống nhất (nhạc sĩ Võ Văn Di). Ca sĩ cũng tạo sự kết nối với khán giả qua Mùa xuân bên cửa sổ của Xuân Hồng, khi cầm đũa nhạc trưởng để chỉ huy khán phòng cùng hát. Với Mưa xuân (tác giả Đức Trịnh), anh song ca cùng học trò Hà An Huy. Giọng hát trẻ trung của quán quân Vietnam Idol hòa quyện với phong thái chững chạc của người thầy, mang đến sắc thái tươi sáng cho ca khúc. Sau mỗi tiết mục, khán giả liên tục vỗ tay hưởng ứng.

Vũ Thắng Lợi hát "Xuân chiến khu" (nhạc sĩ Xuân Hồng).

Concert cũng tạo khoảng lặng bằng những đoạn video tự sự của ca sĩ. Trong một video, Vũ Thắng Lợi kể ký ức tuổi thơ. Mỗi dịp Tết, món quà quý giá nhất cha anh - một người lính biên phòng - gửi về là bộ quân phục. "Với tôi, đó là bộ quần áo mới nhất, lành lặn nhất. Mỗi độ Tết đến, bà nội lại lấy ra giặt giũ, ủ thơm mùi thuốc chống gián để tôi mặc đi chơi xuân", anh nói.

Phần dàn dựng của đạo diễn Cao Trung Hiếu theo phong cách tối giản. Thay vì lạm dụng màn hình LED, chương trình tận dụng ánh sáng để tạo không khí trang trọng, gần gũi, tôn lên giọng hát và dàn nhạc. Đêm nhạc khép lại bằng liên khúc Lời tỏ tình của mùa xuân (nhạc sĩ Thanh Tùng) - Cuộc đời vẫn đẹp sao (nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu) với sự tham gia của các khách mời Phạm Thu Hà, Hồng Duyên và Hà An Huy. Khán phòng Nhà hát Hồ Gươm vang lên tiếng hát đồng thanh của khán giả.

Vũ Thắng Lợi hát "Nhớ về Hà Nội" (nhạc sĩ Hoàng Hiệp).

Quỳnh Anh, 42 tuổi, Hà Nội nhận xét concert "dễ chịu và đáng xem". "Không gian sân khấu và âm thanh đều vừa vặn. Một số bản phối hơi dài nhưng không khiến người nghe mệt mỏi", khán giả cho biết.

Vũ Thắng Lợi 41 tuổi, nhiều năm gắn bó dòng nhạc cách mạng, thính phòng. Anh tốt nghiệp Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, công tác tại Đoàn Nghệ thuật Quân khu 2, hiện là Phó Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Ca sĩ được biết đến với giải á quân dòng nhạc thính phòng tại Sao Mai năm 2011. Anh cũng được đề cử Nghệ sĩ mới của năm tại Giải Âm nhạc Cống hiến 2015 và giành Huy chương Vàng tại Hội diễn Nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc 2015.

Năm 2014, anh ra album Tình ca, gồm chín bài hát trong kho tàng nhạc cách mạng, được giới chuyên môn đánh giá cao. Anh từng thực hiện nhiều liveshow như Hà Nội của riêng tôi, Quê hương. Anh nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2023. Dịp này, ngoài thực hiện liveshow, ca sĩ ra mắt album cùng tên Mùa chim én bay.

