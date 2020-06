Tên lửa MOMO-5 gặp trục trặc không lâu sau khi rời bệ phóng tại thị trấn Taiki, Hokkaido, lúc 5h15 sáng hôm 14/6 (giờ địa phương).

Vụ phóng tên lửa thất bại của công ty Nhật

Interstellar Technologies, công ty phát triển tên lửa MOMO-5, phát hiện sự cố và hủy bỏ chuyến bay. Trung tâm điều khiển dưới mặt đất tắt động cơ sau khi tên lửa rời bệ phóng 70 giây, để nó đâm xuống Thái Bình Dương.

Một bộ phận của động cơ bị hỏng trong vụ phóng và thân tên lửa không thể duy trì đúng hướng bay, Interstellar Technologies giải thích. MOMO-5 đạt độ cao khoảng 11 km trước khi rơi xuống vùng biển cách bãi phóng 4 km.

Tháng 5 năm ngoái, Interstellar Technologies trở thành công ty tư nhân Nhật Bản đầu tiên phóng tên lửa lên không gian, đạt độ cao khoảng 100 km. Hãng này dự định lặp lại thành công lần thứ hai và tạo đà tiến tới thương mại hóa.

"Đây là một kết quả gây thất vọng, nhưng không có vấn đề gì lớn ngoài bộ phận bị hư hại của động cơ. Chúng tôi sẽ thực hiện những bước cần thiết cho lần phóng tới", chủ tịch công ty Takahiro Inagawa phát biểu trong buổi họp báo trực tuyến.

"Tên lửa đã bay rất tốt trong một phần quãng đường", Takafumi Horie, người sáng lập Interstellar Technologies vào năm 2013, cho biết.

MOMO-5 dài khoảng 10 m, đường kính 50 cm và nặng một tấn. Trong chuyến bay hôm qua, nó có nhiệm vụ kiểm tra cảm biến định hướng cho tên lửa mang vệ tinh mà Interstellar Technologies đang phát triển.

Theo kế hoạch ban đầu, vụ phóng tên lửa MOMO-5 sẽ diễn ra vào tháng 1. Tuy nhiên, lịch phóng bị lùi lại do một trục trặc với thiết bị của tên lửa. Đầu tháng 5, Interstellar Technologies hoãn phóng lần thứ hai do người dân địa phương lo ngại Covid-19 sẽ lan đến thị trấn khi nhiều người kéo đến theo dõi buổi phóng. Sau đó, hãng này quyết định không cho người dân đến theo dõi quá trình phóng tên lửa. Ngày 13/6, công ty dời lịch phóng lần thứ ba do gió mạnh.

Thu Thảo (Theo Japan Times)