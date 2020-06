Quá trình 'tiến hóa' của tên lửa và tàu vũ trụ SpaceX

Lần hạ cánh đầu tiên trên tàu không người lái. Sự kiên trì của Musk và cộng sự cuối cùng đã được đền đáp vào ngày 8/4/2016 khi tầng đẩy thứ nhất của Falcon 9 hạ cánh nhẹ nhàng trên tàu không người lái "Of Course I Still Love You" ở Đại Tây Dương. SpaceX còn có một tàu không người lái khác mang tên "Just Read the Instructions" dùng cho hạ cánh ở Thái Bình Dương sau khi phóng tên lửa từ Trạm không quân Vandenberg ở California.