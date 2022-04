Vụ phó của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước bị bắt

Hà NộiÔng Nguyễn Hùng, 55 tuổi, Vụ phó Giám sát thị trường chứng khoán thuộc Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính bị bắt với cáo buộc làm lộ bí mật.

Ngày 29/4, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết ông Hùng, bị Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác, theo khoản 1 điều 361 Bộ luật Hình sự.

Việc điều tra ông Hùng nằm trong vụ án cố ý làm lộ bí mật công tác xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố vừa được khởi tố cùng ngày, tuy nhiên sai phạm cụ thể chưa được công bố.

Tròn một tháng qua, nhà chức trách đã khởi tố hai vụ án liên quan thao túng thị trường chứng khoán. Trong vụ đầu tiên, ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) bắt chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết cùng hai em gái ruột và một số người.

Ngày 20/4, nhà chức trách khởi tố, điều tra sai phạm xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings và một số công ty có liên quan. Ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt và ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Louis Holdings.

Cơ quan điều tra cáo buộc, từ 4/1/2021 đến 6/10/2021 ông Nhân đã thông đồng với ông Nam và một số người "sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán để mua, bán và lôi kéo người khác nhằm thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác". Hành vi này bị coi là trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Phạm Dự