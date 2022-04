Chủ tịch Louis Holding, Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt bị bắt

Hà NộiĐỗ Thành Nhân (Chủ tịch Louis Holdings), Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt) cùng bị bắt trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán, thu lợi hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 20/4, ông Nhân, Nam cùng Lê Thị Thuỳ Liên (nhân viên dịch vụ tài chính Công ty Chứng khoán Trí Việt) và Trịnh Thị Thuý Linh (Giám đốc điều hành Louis Holdings) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Thao túng thị trường chứng khoán.

Đây là 4 bị can đầu tiên khi nhà chức trách điều tra Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings và một số công ty có liên quan. Vụ án được khởi tố cùng ngày.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, từ 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021 ông Nhân bị cáo buộc thông đồng với ông Nam và một số người "sử dụng nhiều tài khoản giao dịch chứng khoán để mua, bán và lôi kéo người khác nhằm thao túng giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Louis Capital (mã TGG), Công ty Cổ phần Louis Land (mã BII) và các mã chứng khoán khác".

Việc làm này là trái quy định pháp luật, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng, nhà chức trách nhận định.

Bị can Đỗ Đức Nam (trái) và Đỗ Thành Nhân. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, ngày 28/1, Công ty Chứng khoán Trí Việt (mã TVB, niêm yết HSX) bị Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) xử phạt 250 triệu đồng phạt do cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng không báo cáo và không được SSC chấp thuận.

Trí Việt còn bị phạt thêm 60 triệu đồng do bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ chứng khoán. Ngoài ra, công ty này bị nhận hình phạt bổ sung là đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong hai tháng.

Năm ngoái, Chứng khoán Trí Việt ghi nhận doanh thu tăng gần ba lần so với cùng kỳ, đạt hơn 430 tỷ đồng. Nghiệp vụ môi giới chứng khoán mang về hơn 130 tỷ đồng trong số này, còn lại đến từ tự doanh và cho vay ký quỹ.

Công ty hiện có tài sản 1.800 tỷ đồng, trong đó hơn 1.110 tỷ đồng đang cho khách hàng vay.

Giữa tháng 3, Louis Holdings bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt hơn 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 2 tháng vì giao dịch cổ phiếu TGG của Công ty cổ phần Louis Capital vượt quá giá trị đăng ký. Cụ thể, ngày 11/11/2021, Louis Holdings của ông Đỗ Thành Nhân đăng ký giao dịch mua 3,6 triệu cổ phiếu TGG. Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã mua hơn 4,6 triệu cổ phiếu, vượt hơn 1 triệu cổ phiếu so với đăng ký.

Đầu năm nay, Louis Capital thuộc hệ sinh thái "họ Louis", cũng bị phạt 232,5 triệu đồng với nhiều lỗi như vi phạm công bố thông tin, không đảm bảo cơ cấu và số thành viên HĐQT độc lập, không bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định...

Bị can Lê Thị Thuỳ Liên (trái) và Trịnh Thị Thuý Linh. Ảnh: Bộ Công an

Đây là vụ án thứ hai bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố về hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong gần một tháng qua. Trước đó, ngày 29/3, C01 Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam cựu chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Lần lượt sau đó, cảnh sát bắt hai em gái ruột ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huệ, cùng bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực HĐQT tập đoàn FLC và Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.

Theo cơ quan điều tra, từ ngày 1/12/2021 đến 10/1, ông Quyết đã chỉ đạo các cá nhân điều hành Công ty CP Chứng khoán BOS và các công ty con, công ty vệ tinh sử dụng 20 tài khoản chứng khoán của 11 tổ chức để liên tục mua, bán chứng khoán với tần suất cao, tạo ra cung cầu giả.

