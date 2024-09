Ca sĩ Vũ nói hứng thú khi cùng Binz hát trong MV "Bình yên", gửi gắm thông điệp sống lạc quan.

Ca khúc nằm trong đĩa đơn thứ ba cùng tên của Vũ, nối tiếp thành công của hai dự án Những lời hứa bỏ quên, Dành hết xuân thì để chờ nhau. Vũ cho biết mời Binz tham gia vì thích phong cách của rapper. Trước đó, anh từng kết hợp các rapper như Đen Vâu, Kimmese, Phúc Du nhưng lỡ hẹn Binz ở một sản phẩm.

Vũ lần đầu kết hợp rapper Binz MV "Bình yên". Video: Nhân vật cung cấp "Có khán giả sẽ nghĩ âm nhạc chúng tôi đối lập, khó tìm thấy sự đồng điệu. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc chung, tôi nhận nhiều sự thú vị. Binz có cách rap rất tình, đậm chất thơ", Vũ nói. Khi Vũ gửi bản demo cho Binz, rapper sáng tác thêm đoạn rap từ cảm hứng phần hát của Vũ với nội dung về phút giây bình yên trong cuộc sống. "Khi ngồi tại phòng thu, cùng nói về tình yêu, cuộc sống, chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn", anh nói.

Vũ và Binz lần đầu hợp tác trong âm nhạc. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ca khúc thuộc thể loại pop pha r&b. Trong MV, Vũ hóa thân thành tài xế taxi, có dịp lắng nghe nỗi lòng của cô gái trẻ xa nhà, người thợ sửa xe, bác bảo vệ, nhóm bạn trẻ. Qua dự án, Vũ gửi thông điệp: "Bình yên mà nhiều người tìm kiếm chẳng ở đâu xa, mà chính là khoảnh khắc giản dị trong đời sống".

Vũ tên đầy đủ là Hoàng Thái Vũ, 29 tuổi, quê Hà Nội. Anh nổi tiếng trên mạng xã hội sau khi đăng các bài hát tự sáng tác theo thể loại acoustic, pop-rock. Ca sĩ có nhiều bản hit như Lạ lùng, Đông kiếm em, Her summer. Năm 2019, anh được đề cử giải Cống hiến ở hạng mục Nghệ sĩ mới và Bài hát của năm. Hiện anh chuẩn bị cho concert Bảo tàng của nuối tiếc, diễn ra ở Hà Nội và TP HCM vào tháng 10.

Binz tên thật Lê Nguyễn Trung Đan, 36 tuổi, quê Gia Lai, tham gia cộng đồng underground Việt từ năm 2008. Sau thời gian ở Mỹ, anh về nước từ năm 2018 đến nay để phát triển sự nghiệp, có các bản hit như They said, Gene, So Far, OK, Don't Break My Heart. Tên tuổi của anh phủ sóng nhiều hơn khi tham gia Rap Việt mùa đầu tiên năm 2020 trong vai trò huấn luyện viên. Anh còn gây chú ý khi công khai yêu fashionista Châu Bùi hồi tháng 11/2022. Hiện rapper tham gia show âm nhạc Anh trai vượt ngàn chông gai, gây chú ý qua nhiều tiết mục nhóm.

Tân Cao