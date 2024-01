Vụ kiện khiến Trump có nguy cơ mất 88 triệu USD

Trump bị cáo buộc tấn công tình dục nữ nhà báo vào năm 1996 và những phát ngôn của ông về bà có thể khiến cựu tổng thống mất nhiều triệu USD.

Trong nhiều năm, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, 77 tuổi, đã liên tục công kích nhà báo E. Jean Carroll, 80 tuổi, nói rằng bà bịa đặt cáo buộc tấn công tình dục chống lại ông.

Carroll cho biết bà đang mua sắm tại cửa hàng Bergdorf Goodman trên Đại lộ số 5 vào năm 1996 thì tình cờ gặp ông Trump, người sống gần đó. Bà nói họ đã nhận ra nhau. Lúc bấy giờ, Carroll có một chuyên mục trên tạp chí Elle và là MC cho chương trình truyền hình mang tên "Hãy hỏi E. Jean".

Trong lời khai trước tòa cũng như trong hồi ký, Carroll cho hay bà và ông Trump đã đi đến khu vực bán đồ lót tại siêu thị rồi vào phòng thay quần áo. Cả hai cùng cố gắng thuyết phục người kia thử một món đồ lót bắt mắt.

Theo lời bà, khi cả hai vào phòng, ông Trump đã đẩy bà vào tường, kéo quần bà xuống và tấn công tình dục bà. Tuy nhiên, Carroll đã thoát ra được và bỏ chạy.

Trong thời gian này, không có nhân viên bán hàng nào có mặt. Hai người bạn của Carroll làm chứng rằng nữ nhà báo đã kể với họ sự việc ngay sau khi nó xảy ra.

Sau khi bà viết về sự việc này trên tạp chí New York vào năm 2019, Trump, người lúc đó đã được bầu làm tổng thống, nói với các phóng viên rằng ông không biết Carroll là ai và cáo buộc của bà "hoàn toàn dối trá", được thúc đẩy bởi mong muốn bán hồi ký. "Bà ta không phải gu của tôi", ông nhấn mạnh.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở thành phố Las Vegas, bang Nevada, ngày 27/1. Ảnh: AFP

Điều này dẫn đến hai vụ kiện chống lại ông Trump do Carroll khởi xướng. Cả hai đều do thẩm phán Lewis Kaplan xử lý tại tòa án ở New York.

Carroll kiện Trump vì tội phỉ báng vào năm 2019, nói rằng những phát ngôn của ông về bà là sai sự thật và làm tổn hại đến danh tiếng, nghề nghiệp của bà và gây ra tổn thương tinh thần.

Song vụ kiện bị sa lầy suốt nhiều năm. Trump tuyên bố vai trò tổng thống bảo vệ ông khỏi trách nhiệm pháp lý liên quan đến vụ kiện phỉ báng.

Vào tháng 5/2022, New York thay đổi luật để tạo cơ hội mới để những nạn nhân bị tấn công tình dục có thể khởi kiện về những sự việc đã xảy ra từ lâu trong quá khứ. Carroll là một trong những người đầu tiên tận dụng cơ hội, đệ đơn kiện thứ hai chống lại Trump vào tháng 11 cùng năm với cáo buộc ông đã cưỡng hiếp bà.

Cựu nhà báo cũng kiện cả những điều ông nói về bà sau khi rời Nhà Trắng, liệt kê một bài đăng trên mạng xã hội của ông vào tháng 10/2022, nói rằng "tôi không biết người phụ nữ này là ai" và "bà ta đã hoàn toàn bịa đặt ra câu chuyện", mặc dù có một bức ảnh được công bố cho thấy vợ chồng Trump từng gặp vợ chồng nữ nhà báo.

Phán quyết

Trong vụ kiện về cáo buộc cưỡng hiếp, bồi thẩm đoàn hồi tháng 5/2023 kết luận rằng Carroll không chứng minh được bà đã bị cưỡng hiếp, tuy nhiên ông Trump đã lạm dụng tình dục bà. Những bình luận công khai của ông về bà mang tính phỉ báng, do đó không được bảo vệ bởi quyền tự do ngôn luận. Cựu tổng thống bị yêu cầu bồi thường 5 triệu USD.

Trong vụ kiện còn lại, bồi thẩm đoàn ở New York ngày 26/1 kết luận ông Trump đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng của Carroll. Họ yêu cầu ông phải trả 7,3 triệu USD bồi thường thiệt hại tinh thần, 11 triệu USD bồi thường tổn thất về danh tiếng. Họ cũng yêu cầu thêm khoản bồi thường 65 triệu USD mang tính chất trừng phạt, nhằm ngăn ông tiếp tục công kích nữ nhà báo.

Nếu cả hai phán quyết đều có hiệu lực, ông Trump sẽ nợ bà tổng cộng 88,3 triệu USD.

Đội ngũ pháp lý của ông Trump đang kháng cáo phán quyết trong vụ kiện đầu tiên và cam kết sẽ kháng cáo vụ thứ hai. Nhóm luật sư của cựu tổng thống muốn các tòa án cấp cao hơn ra phán quyết rằng ông Trump có quyền phủ nhận những cáo buộc từ bà Carroll và cựu nhà báo có động cơ thầm kín. "Tất cả mọi người đều có quyền tự vệ", Habba cho hay. Đơn kháng cáo sẽ được chuyển đến một hội đồng thẩm phán ở New York và có thể được gửi lên Tòa án Tối cao Mỹ để xem xét.

Ông Trump đã gửi hơn 5,5 triệu USD vào tài khoản ký quỹ (tài khoản do tòa kiểm soát) trong vụ kiện đầu tiên, đây là thủ tục để nỗ lực kháng cáo diễn ra.

Cựu nhà báo E. Jean Carroll rời tòa án sau phán quyết trong vụ kiện phỉ báng đối với ông Trump ở New York ngày 26/1. Ảnh: AFP

Nếu cựu tổng thống tiếp tục công khai nói rằng Carroll đã bịa đặt ra câu chuyện, bà có thể đâm đơn kiện với mỗi phát ngôn mới từ ông. Số tiền phạt 88,3 triệu USD thực tế ít hơn số tiền mà một số đồng minh của Trump đã phải đối mặt trong các vụ kiện phỉ báng gần đây.

Một bồi thẩm đoàn năm ngoái đã ra phán quyết rằng cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani phải bồi thường hai cựu nhân viên bầu cử Georgia 148 triệu USD vì truyền bá thuyết âm mưu về họ.

Bồi thẩm đoàn ở Texas và Connecticut đã đưa ra phán quyết về tội danh phỉ báng đối với Alex Jones, chủ trang tin Infowars, yêu cầu ông bồi thường 1,5 tỷ USD vì đưa ra tuyên bố sai sự thật rằng vụ xả súng ở trường tiểu học Sandy Hook là một trò lừa bịp.

Không giống như Giuliani hay Jones, Trump có thể nắm đủ nguồn tài chính để chi trả. Theo báo cáo thường niên gần nhất cho năm tài khóa kết thúc vào ngày 30/6/2021, cựu tổng thống có khoảng 294 triệu USD tiền mặt hoặc các khoản tương đương tiền, chưa kể khối bất động sản mà ông tuyên bố trị giá hàng tỷ USD.

Tuy nhiên, Trump vẫn phải đối mặt với các khoản nợ tài chính tiềm ẩn khác. Ông đang chờ phán quyết trong một phiên tòa xét xử gian lận dân sự, nơi bang New York yêu cầu tịch thu từ cựu tổng thống 370 triệu USD mà họ cho là lợi nhuận bất chính từ các khoản vay và giao dịch được thực hiện bằng cách sử dụng báo cáo tài chính phóng đại giá trị tài sản của ông.

Phát biểu sau khi bồi thẩm đoàn New York ra phán quyết hôm 26/1, Carroll nói bà sẽ "không lãng phí một đồng nào" trong số tiền bồi thường.

"Chúng tôi sẽ làm việc gì đó tốt đẹp với nó", bà khẳng định. Chiến thắng này, hơn bất kỳ điều gì khác, đến khi chúng tôi cần nó nhất, sau khi chúng tôi mất đi quyền đối với cơ thể của chính mình ở nhiều bang. Chúng tôi đã cắm cờ chiến thắng với trận đấu này. Phụ nữ đã giành chiến thắng. Tôi nghĩ đây là điềm lành cho tương lai".

Trong khi đó, phía ông Trump cũng nhấn mạnh quyết tâm kháng cáo. "Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh. Và tôi đảm bảo với bạn, dù chúng tôi chưa giành chiến thắng ngày hôm nay, chúng tôi rồi sẽ thắng", Alina Habba, luật sư của ông Trump, nói.

Vũ Hoàng (Theo AP, Reuters, AFP)