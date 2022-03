Vũ khí mới trong cuộc chiến chống sốt rét

Màn chống muỗi công nghệ mới được thử nghiệm tại Tanzania giúp giảm một nửa số ca sốt rét ở trẻ em, trở thành hy vọng về loại vũ khí mới chống lại căn bệnh này.

Màn ngủ tẩm hóa chất chống muỗi là một trong những thành tựu to lớn mà thế giới đã đạt được trong những thập kỷ gần đây, cứu sống hàng triệu người. Thế nhưng ưu điểm của nó đã bị đình trệ trong nhiều năm qua, một phần do muỗi truyền bệnh phát triển khả năng kháng thuốc diệt côn trùng được sử dụng trong các loại lưới hiện có.

Các nhà nghiên cứu tại Trường Vệ sinh và Y học Nhiệt đới London ở Anh (LSHTM), Viện Nghiên cứu Y khoa Quốc gia và Trường Đại học Y khoa Kilimanjaro, ngày 24/3 đã nghiên cứu thành công loại màn chống muỗi mới, thử nghiệm ngẫu nhiên cho thấy hiệu quả. Các tấm màn được tẩm hai loại hóa chất là chlorfenapyr và pyrethroid, giúp giảm tỷ lệ mắc sốt rét 43% trong năm đầu tiên và 37% trong năm thứ hai sử dụng. Nghiên cứu thực hiện trên 39.000 hộ gia đình, với hơn 4.500 trẻ em từ 6 đến 14 tháng tuổi.

Chlorfenapyr hoạt động khác với pyrethroid, khiến muỗi bị tổn thương ở vùng cánh và không thể bay, đốt hay lây nhiễm dịch bệnh. Hóa chất này lần đầu được đề xuất sử dụng chống lại sốt rét cách đây 20 năm, kiểm soát dịch hại kể từ năm 1990 đến nay.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cấp phép sử dụng cho loại màn chống muỗi mới. Các nhà nghiên cứu đang chờ xét duyệt và khuyến nghị rộng rãi hơn từ chính phủ Anh cùng Tổ chức Wellcome Trust.

"Đây là nghiên cứu thực tế đầu tiên cho thấy màn chống muỗi thế hệ mới có hiệu quả", tiến sĩ Jacklin Mosha, tác giả chính của công trình, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Y khoa Quốc gia, cho biết.

Màn chống muỗi trong quá trình thử nghiệm lâm sàng tại Zanzibar, Tanzania. Ảnh: Reuters

Năm ngoái, WHO đã phê duyệt vaccine đầu tiên ngăn ngừa bệnh sốt rét, có thể cứu mạng hàng nghìn trẻ em mỗi năm. Đây cũng là loại vaccine đầu tiên được phát triển cho một bệnh ký sinh trùng, vốn phức tạp hơn nhiều so với bệnh từ virus hoặc vi khuẩn. Việc tìm kiếm loại vaccine an toàn và hiệu quả ngừa sốt rét đã kéo dài hàng trăm năm.

Ở nhiều vùng châu Phi cận Sahara, trẻ em mắc trung bình 6 đợt sốt rét mỗi năm. Ngay cả khi bệnh không gây tử vong, các lần tái nhiễm có thể khiến hệ miễn dịch của các em thay đổi vĩnh viễn, trở nên yếu ớt và dễ bị tác động bởi các mầm bệnh khác. Cùng với vaccine, các chuyên gia kỳ vọng màn chống muỗi có thể là công cụ hiệu quả đẩy lùi sốt rét, cứu mạng hàng triệu trẻ em.

Thục Linh (Theo Reuters)