ItalyCú trái tay mang về 11 điểm winner cho Carlos Alcaraz ở trận thắng Alex De Minaur trong ngày ra quân ATP Finals, trong đó có nhiều điểm quan trọng.

Alcaraz vốn nổi tiếng với khả năng đổi hướng bóng, mở góc hay tạo ra những đường bóng không thể chống đỡ bằng cú thuận tay - "vũ khí" lợi hại nhất của anh. Nhưng trước De Minaur, cú trái của tay vợt Tây Ban Nha còn ấn tượng hơn. Alcaraz có tới 11 winner bằng trái tay, cả chéo sân lẫn dọc dây, với tốc độ trung bình 108 km/h.

Alcaraz đánh trái tay trong trận gặp De Minaur, tại nhà thi đấu Inalpi Arena, Turin, Italy hôm 9/11. Ảnh: Reuters

"Chúng tôi đã đặt rất nhiều trọng tâm vào cú trái trong quá trình luyện tập, đó là cú đánh rất quan trọng", Alcaraz nói với Movistar Plus sau trận ra quân ở Turin ngày 9/11. "Ở Paris, tôi cũng đã cố gắng sử dụng những cú trái đổi hướng đó nhưng không thành công. Không có cảm giác nào tuyệt vời hơn khi kế hoạch diễn ra đúng như mong đợi".

Ở Paris Masters hồi đầu tháng, Alcaraz bị loại sớm khi thua Cameron Norrie 6-4, 3-6, 4-6 ngay vòng hai, trong trận đấu anh có 33 winner nhưng mắc tới 54 lỗi tự đánh hỏng. Trận đó, Alcaraz chỉ có 6 winner từ cú trái trong ba set. Nhưng ở cuộc đấu với De Minaur ở ATP Finals, anh có gần gấp đôi con số kể trên, chỉ sau hai set với tỷ số 7-6, 6-2.

Đa số điểm winner của Alcaraz từ cú trái đều đến ở những điểm quan trọng, giúp anh tận dụng những break-point hoặc thoát hiểm. Trước đối thủ đánh bền và di chuyển tốt như De Minaur, những cú trái đổi hướng bất ngờ giúp Alcaraz "kết liễu" đối thủ ở những loạt bóng dai dẳng.

Vũ khí mới của Alcaraz ở ATP Finals Những cú trái tay ấn tượng của Alcaraz trong trận gặp De Minaur hôm 9/11.

Trong trận gặp Norrie ở Paris, Alcaraz chỉ thắng 38% số điểm từ cuối sân, nhưng trước De Minaur, tỷ lệ đó tăng lên 57,14%. Tương quan giữa winner và lỗi tự đánh hỏng của tay vợt Tây Ban Nha (32-28) cũng cân bằng hơn so với ở Paris Masters (33-54).

Hai HLV của anh, Juan Carlos Ferrero và Samuel Lopez, cùng có mặt ở Turin để chứng kiến học trò chơi gần như hoàn hảo ở trận ra quân ATP Finals - nơi Alcaraz thường không có thành tích tốt. Cả hai cũng từng ngồi trên ghế huấn luyện cho tay vợt số hai thế giới tại Barcelona Mở rộng, Roland Garros và Wimbledon. Ba giải này, Alcaraz đều vào đến chung kết, trong đó anh vô địch Roland Garros. Năm nay, tay vợt 22 tuổi đang dẫn đầu ATP Tour với 69 trận thắng và 8 danh hiệu.

Chiến thắng ở trận ra quân giúp Alcaraz củng cố cơ hội đoạt cup cho tay vợt số một cuối năm, lần đầu tiên kể từ năm 2022. Anh hiện chỉ cần thêm 250 điểm nữa tại Turin để vượt qua đối thủ Jannik Sinner, trong khi mỗi chiến thắng vòng bảng ATP Finals trị giá 200 điểm.

Alcaraz sẽ hướng tới trận thắng tiếp theo vào lúc 20h hôm nay, gặp Taylor Fritz. Fritz thắng Lorenzo Musetti 6-3, 6-4 ở lượt trận đầu tại bảng Jimmy Connors.

Vy Anh