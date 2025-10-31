Alcaraz bị chỉ trích vì 54 lỗi tự đánh hỏng

Sau khi bị loại ở Paris Masters với 54 lỗi tự đánh hỏng trong một trận đấu, hạt giống số một Carlos Alcaraz bị ví như một cảm tử quân.

"Nếu có điều gì khiến chúng ta thích Alcaraz, thì đó là sự mạo hiểm trong lối chơi của cậu ấy", cựu tay vợt Mỹ Jim Courier nói trên Tennis Channel hôm 30/10. "Chúng ta thích việc cậu ấy chơi đầy rủi ro và thường làm rất tốt. Nhưng ở Paris, cậu ấy mắc 54 lỗi tự đánh hỏng. Cậu ấy chơi theo kiểu cảm tử, tự sát trước một đối thủ mà lẽ ra không cần làm vậy. Đối thủ của cậu ấy không tạo ra nhiều cú winner từ cuối sân. Nhưng đó chính là ‘trải nghiệm Alcaraz’: có những ngày thi đấu tuyệt vời, và có những ngày tồi tệ như vây".

Alcaraz đánh thuận tay ở trận gặp Norrie, trên sân Trung tâm ở tổ hợp La Defense, Paris, Pháp hôm 29/10. Ảnh: Reuters

Alcaraz mắc 54 lỗi tự đánh hỏng cả trận, gặp nhiều khó khăn trong việc điều chỉnh nhịp độ cũng như di chuyển trên sân Trung tâm ở La Defense Arena. Trước đối thủ chuyên đánh bóng bền như Norrie, Alcaraz tỏ ra nóng vội, muốn kết thúc sớm những điểm số, dẫn đến thua ngược 6-4, 3-6, 4-6 hôm 29/10.

Hồi tháng 3/2025, ở giải Masters tại Miami, Alcaraz cũng thua ngược ở vòng đầu trước một đối thủ bền bỉ, là David Goffin. "Cậu ấy không thường có những ngày như thế này, nên điều đó khiến chúng ta bất ngờ", Courier nói thêm. "Trận đấu với Norrie khiến tôi nhớ đến Miami, khi Alcaraz thua Goffin trong một thế trận giống hệt như thế này. Alcaraz sở hữu tài năng phi thường, nhưng cậu ấy cần học cách kiểm soát tốt hơn những ngày mà mọi thứ không diễn ra theo ý mình. Sự cân bằng giữa tấn công và khả năng kiểm soát sẽ quyết định sự nghiệp của cậu ấy tiến xa đến đâu".

Những sự kiện trong nhà trên mặt sân cứng chưa bao giờ là địa điểm yêu thích của tay vợt Tây Ban Nha. Phải tới đầu năm nay, Alcaraz mới giành chức vô địch đầu tiên ở mặt sân này tại Rotterdam. Theo Alcaraz, mặt sân ở Paris Masters chậm hơn nhiều giải đấu khác, thậm chí trước giải, anh coi đây là lợi thế của bản thân.

"Suốt trận đấu, cậu ấy than phiền rằng không cảm nhận được bóng và sân thì quá chậm, trong khi trước trận lại nói rằng mình thích mặt sân này", cựu tay vợt Italy Paolo Bertolucci nhận xét về thất bại của Alcaraz. "Alcaraz thi đấu rất căng thẳng và tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy mất kiểm soát đến vậy. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy mắc nhiều lỗi đánh hỏng như thế. Một trận tồi tệ của cậu ấy, không tập trung, chơi dưới phong độ, và thất bại thật sự bất ngờ".

Việc thua sớm ở Paris khiến Alcaraz gặp nhiều khó khăn hơn để giữ số một thế giới trong những tuần cuối mùa. Sau khi bị trừ 90 điểm, anh còn 11.250 điểm, hơn Sinner 710 điểm. Tay vợt Italy năm ngoái không dự Paris Masters, do đó có thể giành tối đa 1.000 điểm để lấy lại số một thế giới từ tay Alcaraz.

Cơ hội của Alcaraz còn nhiều tại ATP Finals - giải sân cứng trong nhà cho tám tay vợt hay nhất năm. Sinner là ĐKVĐ giải này, còn Alcaraz chỉ bảo vệ 200 điểm.

Vy Anh